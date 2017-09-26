Ирландский яблочный пирог с курдом
Просто восхитительный пирог, который подается с изумительным курдом. Курд - это разновидность крема. Он универсальный, поэтому подходит для различной выпечки. К этому пирогу больше всего подходит ванильный.
Ингредиенты:
Для пирога:
3 стакана муки
2 чайных ложки разрыхлителя
1/8 чайной ложки соли
1/4 чайной ложки молотой гвоздики
1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха
180 г холодного сливочного масла
3/4 стакана сахара
4 больших зеленых яблока
2 яйца
3/4 стакана молока
2 столовых ложки сахара
Для курда:
6 яичных желтков
6 столовых ложек сахара
1,5 стакана молока
1,5 чайной ложки ванили
Приготовление:
Пирог: Форму для пирога смажьте сливочным маслом. Нагрейте духовку до 190 градусов. Муку просейте вместе с разрыхлителем, солью, гвоздикой, мускатным орехом. Масло разотрите в мучной смеси до рыхлой крошки. Добавьте сахар и перемешайте. Очистите и нарежьте яблоки и добавьте их в мучно-маслянную смесь. В отдельной миске отдельно взбейте яйца с молоком и добавьте их к основной массе. Перемешайте до однородной густой массы. Перелейте тесто в форму. Присыпьте сверху сахаром и отправьте выпекаться на 45-50 минут до золотисто-коричневой корочки. Проверьте на готовность. Подавайте с ванильным курдом.
Курд: Желтки с сахаром взбейте около 2-3 минут до светло-желтой массы. Молоко отдельно от всего доведите до кипения. Затем постепенно влейте в желтки, постоянно взбивая, чтобы желтки не скрутились. Перелейте теперь всю эту массу в кастрюльку и поставьте минуты на 4 до загустения. В конце добавьте ванилин. Перелейте в соусницу. Подавайте теплым или холодным.Мария Зимина