Ирландский яблочный пирог с курдом

Просто восхитительный пирог, который подается с изумительным курдом. Курд - это разновидность крема. Он универсальный, поэтому подходит для различной выпечки. К этому пирогу больше всего подходит ванильный.

Ингредиенты:

Для пирога:

3 стакана муки

2 чайных ложки разрыхлителя

1/8 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки молотой гвоздики

1/4 чайной ложки молотого мускатного ореха

180 г холодного сливочного масла

3/4 стакана сахара

4 больших зеленых яблока

2 яйца

3/4 стакана молока

2 столовых ложки сахара

Для курда:

6 яичных желтков

6 столовых ложек сахара

1,5 стакана молока

1,5 чайной ложки ванили

Приготовление:

Пирог: Форму для пирога смажьте сливочным маслом. Нагрейте духовку до 190 градусов. Муку просейте вместе с разрыхлителем, солью, гвоздикой, мускатным орехом. Масло разотрите в мучной смеси до рыхлой крошки. Добавьте сахар и перемешайте. Очистите и нарежьте яблоки и добавьте их в мучно-маслянную смесь. В отдельной миске отдельно взбейте яйца с молоком и добавьте их к основной массе. Перемешайте до однородной густой массы. Перелейте тесто в форму. Присыпьте сверху сахаром и отправьте выпекаться на 45-50 минут до золотисто-коричневой корочки. Проверьте на готовность. Подавайте с ванильным курдом.

Курд: Желтки с сахаром взбейте около 2-3 минут до светло-желтой массы. Молоко отдельно от всего доведите до кипения. Затем постепенно влейте в желтки, постоянно взбивая, чтобы желтки не скрутились. Перелейте теперь всю эту массу в кастрюльку и поставьте минуты на 4 до загустения. В конце добавьте ванилин. Перелейте в соусницу. Подавайте теплым или холодным.

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Мария Зимина