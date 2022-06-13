Усыновление по-итальянски

По итогам 2013 года Италия (с 2825 усыновленными малышами) стала второй в мире страной (после США) по количеству усыновлений. Двадцать пять процентов всех усыновленных за рубежом детей в Италии — российского происхождения. Почему же итальянцы предпочитают усыновлять маленьких иностранцев, а не своих соотечественников? Давайте разберемся в вопросе.

Ответ на этот вопрос прост: дело в том, что в Италии банально не хватает собственных детей в пригодном для усыновления возрасте. На 25 000 заявок об усыновлении, которые ежегодно получает Трибунал, приходятся максимум тысяча итальянских детей, которых можно усыновить. Об этом мне рассказала одна знакомая, которая вместе с супругом воспитывают двух замечательных детей, мальчика и девочку, которые родом из Эфиопии.

Эфиопия, Конго и Россия — основные направления поиска детей для итальянских пар, желающих стать родителями. Присутствуют в списке и страны Латинской Америки, а также Индия и Бангладеш, в общем, отнюдь не самые развитые страны.

Между тем международное усыновление для жителей Апеннин — это очень дорогое удовольствие. Расходы начинаются от суммы в 10-12 тысяч евро и могут доходить до 30 тысяч, в зависимости от страны происхождения малыша и агентств-посредников. Львиная доля этой суммы уходит на расходы по проживанию в стране, откуда родом усыновляемый ребенок, и на переводы и легализацию всевозможных официальных документов. Зато по итальянским законам на 50 процентов затрат на усыновление можно получить компенсацию от государства. Для сравнения: в США эта цифра составляет все 100 процентов от стоимости усыновления!

Кроме дороговизны, международное усыновление в Италии еще и очень длительный и хлопотный процесс. Иногда ожидание ребенка может затянуться и на несколько лет.

Читайте также: Брак: по расчету или по любви?

А вот моим знакомым из Неаполя повезло: "своих" близнецов из Ростова-на-Дону они ждали всего лишь чуть больше года. Правда, долгожданному родительскому счастью предшествовало двенадцать выкидышей. Зато теперь эти люди счастливы и воспитывают двух очаровательных златокудрых близнецов.

Как правило, будущих приемных родителей государство и органы опеки буквально пропускают через мелкое сито. Помимо официальных требований, выдвигаемых к паре потенциальных усыновителей (брак или совместное ведение хозяйства в течение не менее 3 лет, возможность обеспечить ребенка и пр.), будущие родители проходят так же от 4 до 8 (в зависимости от конкретного региона Италии) собеседований с психологами и социальными работниками для определения готовности пары к подобному шагу как в моральном, так и в материальном плане.

Пристальному контролю итальянские приемные родители подвергаются и в странах, откуда родом их будущие дети. Бывает, что местные органы опеки (например, в Конго) отказывают слишком "пожилым", по их мнению, итальянским родителям лет 40-45. А ведь, как правило, в Италии рожают поздно.

Средний возраст усыновляемых в Италии детей — пять с половиной лет. Каждый четвертый "ввезенный" ребенок — по происхождению россиянин. Итальянцам нравится усыновлять российских детей, в том числе, и из-за их европейской внешности. Все-таки итальянское общество нельзя отнести к прогрессивным и толерантным в расовом плане: та самая пара с двумя детишками из Эфиопии рассказывала мне, что и им, и их темнокожим детям, увы, случалось сталкиваться со случаями расизма и нетерпимости в миланских школах. При этом Милан — один из самых многонациональных городов Италии!

Читайте также: Как воспитать настоящего мужчину

Еще один важный момент усыновления по-итальянски — это желание приемных родителей не делать тайны из усыновления, готовность не только рассказать детям о их происхождении, но и поехать вместе с ними на поиски их биологических родителей. Пока дети подрастают, многие родители стимулируют их интерес к изучению культуры и языка родной страны, а позднее, уже с подростками, отправляются на поиски корней.

И хоть статистика регистрирует уменьшение на 23 процента количества усыновлений в Италии за последние два года, вполне может статься, что будущие коренные итальянцы — это внешне вылитые славяне, эфиопцы или индусы с типичным менталитетом и характерным местным итальянским акцентом. И ведь это тоже глобализация!

Читайте также:

Блогер Лена Миро назвала Иевского мошенником

Анна Черткова