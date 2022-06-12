Младенцы способны симулировать истерику

Считается, что человек начинает лгать лишь в сознательном возрасте. Однако недавно в Японии было проведено исследование, доказавшее, что это не так. Его авторы утверждают, что мы способны "подделывать" свои эмоции чуть ли не с рождения. Чаще всего это выражается в "фальшивом" плаче, который малыши устраивают с целью привлечь к себе внимание.

Чаще всего маленький ребенок начинает плакать, испытывая физический дискомфорт — он хочет есть или пить, обмочился, ему жарко или холодно, или у него что-то болит… Его также могут раздражать слишком яркий и резкий свет или громкие звуки. Но иногда причину истерики определить сложно.

Дело в том, что многие родители утверждают — их чада плачут безо всяких видимых причин. Чтобы проверить это, токийские ученые провели полугодовой эксперимент, "участниками" которого стали младенцы в возрасте до одного года, еще не умеющие разговаривать. В первую очередь, эксперты исследовали причины их плача. Их интересовало, были ли детишки перед этим чем-то расстроены, недовольны, или наоборот, а также какие эмоции они испытывали непосредственно после плача. Кроме того, исследователи записывали детский плач на видео.

Выяснилось, что многие эпизоды плача не имели оснований. Так, семимесячный малыш в 98 процентах случаев плакал по вполне объективным причинам, но в двух процентах случаев он начинал смеяться уже через несколько секунд после того, как его мать подходила к нему, привлеченная детским криком. Если же истерика была "настоящей", младенцу требовалось гораздо больше времени, чтобы успокоиться.

По мнению авторов исследования, плач полезен детям, он помогает им социализироваться и эмоционально развиваться. Но отнюдь не во всех случаях это показатель физического дискомфорта. Ребенок может заплакать и "просто так". Он рано улавливает зависимость между своим плачем и вниманием со стороны взрослых. И поэтому может плакать, оставшись в одиночестве, чтобы взрослые появились и развлекли его. Такой примитивный вариант обмана.

Вот какой эпизод из раннего детства вспоминает одна моя подруга: "Я лежу одна в кроватке, взрослые — в соседней комнате. Мне становится скучно, и я поднимаю крик. Тут же к моей кроватке сбегаются папа, мама и бабушка. Помню их озабоченные лица, склонившиеся надо мной. Я тут же замолкаю, мне хорошо!". По словам подруги, это было самое первое ее воспоминание.

По мере взросления дети учатся притворяться и лукавить и в других ситуациях. Так, малыш двух-трех лет уже может пытаться скрывать от взрослых свои проказы — например, попорченную вещь, разбитую чашку, отрицательно мотая головой в ответ на вопрос: "Это ты сделал?". Ведь он уже прекрасно усвоил, что, если что-то натворит, его ругают и наказывают. Ребенок школьного возраста может попытаться скрыть от родителей полученную плохую оценку или сделанное педагогом замечание.

Психологи полагают, что ложь свойственна нам буквально с рождения. Она является одним из инструментов выживания. Ведь и животные порой мимикрируют, притворяются совершенно безобидными или даже мертвыми, чтобы выследить добычу или, напротив, не стать жертвой хищника. Как бы мы ни учили ребятишек, что врать нехорошо, это является в какой-то степени нормой. Помните, героиню романа Шарлотты Бронте "Джейн Эйр" обвинили в том, что она — лгунья, и в пансионе, где она жила, это сочли едва ли не смертным грехом? Хотя на самом деле обвинение было, мягко говоря, сильно преувеличено.

Инстинкт самосохранения диктует детям, что они должны в каких-то ситуациях скрывать правду, а в каких-то — говорить неправду, дабы избежать неприятных последствий. При этом ребенок может "выболтать" правду, которая невыгодна взрослым, если не понимает, что это может нанести кому-то вред. Отсюда миф о детской "бесхитростности".

Когда следует бить тревогу? Если ребенок часто лжет без видимого повода. Порой дети сочиняют целые лживые истории, даже вполне правдоподобные, и рассказывают их взрослым. На первый взгляд, совершенно непонятно, какие "бонусы" им дает эта ложь. Но, скорее всего, и этим детям банально не хватает внимания. Ребенок может рассказывать о вымышленных друзьях, хотя на деле друзей у него нет. Или расписывать, как его хвалили во время занятий, хотя ничего подобного не происходило. Возможно, подобное поведение указывает на одиночество или комплекс неполноценности. Если такое повторяется часто, есть смысл обратиться за консультацией к психологу.

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