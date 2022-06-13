Брак: по расчету или по любви?

Недавний социологический опрос, проведенный одним из российских сетевых порталов, опроверг мнение о том, что многие ищут в браке материальной стабильности. Как выяснилось, большинство наших соотечественников считают, что женитьба или замужество приносят куда больше финансовых трат, чем "дивидендов", и только пятая часть получает какие-то выгоды…

По многим книгам, фильмам, статьям и передачам нередко создается впечатление, что подавляющая часть людей ищут в браке каких-то "бонусов". Небогатые женщины мечтают выйти замуж за миллионера, не считать денег, жить в огромном доме с прислугой, ездить на дорогой машине и отдыхать на престижных курортах… Богатые мечтают о юных подтянутых "альфонсах", которые за их деньги будут исполнять все их прихоти… Обеспеченные мужчины ищут себе в спутницы молодых и красивых девушек, которых не стыдно вывести в свет, а малообеспеченные ищут состоятельных дам, которые смогут решить их финансовые проблемы…

На самом деле герои книг или участники различных телешоу далеки от среднестатистических мужчин и женщин. Разумеется, какой-то частью россиян действительно движет расчет — финансовый или психологический. Но подавляющее большинство ставят на первое место совсем другие интересы. Так, они больше думают о совместимости с партнером, чертах его личности, о своих чувствах к нему, о комфортности совместного существования, чем о возможной выгоде или невыгоде такого союза. И финансовые требования к партнеру могут быть достаточно "усредненными". Так, большинству женщин довольно того, что у мужчины есть работа и он приносит в семью деньги, пусть далеко и не миллионы…

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В опросе участвовали 1600 экономически активных россиян. Их попросили высказать свое мнение о связи между семейным статусом и материальным благополучием. 40 процентов ответили, что люди, связанные узами брака, вынуждены тратить на жизнь больше, чем неженатые и незамужние. Лишь 21 процент полагают, что в браке удается сэкономить на расходах. 24 процента не видят никакой зависимости между браком и финансами, а 15 процентов затруднились с ответом.

Теперь становится понятным, почему многие мужчины не спешат жениться. 49 процентов холостяков убеждены, что тогда их расходы неминуемо возрастут. Любопытно, что среди женатых подобного мнения придерживаются только 39 процентов.

Женщины возлагают на брак больше финансовых надежд. 25 процентов опрошенных незамужних дам считают, что вступление в брак хотя бы частично решит их материальные проблемы, тогда как среди замужних доля тех, кто так думает, составляет всего 21 процент. По 37 процентов замужних и незамужних россиянок уверены, что создание семьи приводит к росту затрат. 31 процент женщин, состоящих в браке, и 22 процента свободных дам заявили, что брак никак не влияет на расходы.

Все же можно сделать вывод, что семья и даже простое сожительство являются скорее каналом оттока денег, чем их притока. "Живя один, я трачу в разы меньше, чем проживая с партнером"; "Семья — моя главная статья расходов, сколько бы я ни зарабатывал, все уходит на семейные нужды"; "Наличие детей автоматически увеличивает траты", — признаются респонденты.

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Оказалось также, что в семье люди, как правило, тратят на себя меньше, чем когда были неженатыми и незамужними. К тому же, все зависит от характеристик партнеров. Например, если человек умеет делать что-то своими руками, это снижает общие расходы. Если один зарабатывает намного больше другого, то при общем бюджете у первого траты возрастают, а у второго — снижаются. Бывают и случаи, когда один из партнеров в финансовом плане полностью зависит от другого, буквально сидит у него на шее, и, соответственно, тот вынужден один нести все бремя расходов…

В то же время, создание семьи, а особенно рождение детей нередко стимулирует россиян, и мужчин, и женщин, делать карьеру и больше зарабатывать. "Семья — залог успеха как в плане карьеры и финансов, так и в плане личностного роста", — считает эта категория опрошенных.

На вопрос, выгодно ли все-таки иметь семью или нет, организаторы опроса часто получали ответ, что "все относительно". Многие вообще не задумываются на эту тему, что радует — значит, браки чаще все же заключаются по любви, а не по расчету.

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