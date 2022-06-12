Сварливая жена: слабый иммунитет, плохое здоровье, хорошие больницы

Никто, наверное, не станет спорить с тем, что неурядицы в личной жизни могут повлиять на состояние организма. Но до сих пор изучалось лишь воздействие на здоровье стрессовых факторов в целом. Недавно был проведен ряд научных исследований, касающихся влияния на физическую составляющую именно брака, любви и отношений между мужчинами и женщинами.

Так, ученые из Университета Огайо выяснили, что частые семейные конфликты подрывают не только нервную, но и иммунную систему. В исследовании приняли участие сто пар, чей брачный стаж составлял более десяти лет. Их опросили об отношениях в семье, на работе и так далее, а затем обследовали их здоровье. Оказалось, что именно семейные ссоры являются для людей гораздо более сильным источником стресса, чем, скажем, конфликты с коллегами или выволочка начальства. Неуверенность в собственном "тылу" буквально подкашивает.

Специалисты утверждают, что напряженные ситуации ведут к повышенной выработке кортизола, который называют "гормоном стресса" и который препятствует работе естественных защитных механизмов. Кроме того, у часто ссорящихся супругов почти на 25 процентов уменьшается количество Т-клеток, которые отвечают за иммунитет. В результате организм ослабляется и оказывается не в состоянии противостоять болезням.

Также американские эксперты пришли к выводу, что стабильные отношения в браке влияют на состояние костей супругов. Оказалось, что мужчины, которые вступили в брак в возрасте старше 25 лет, реже страдали остеопорозом, чем те, кто женился в раннем возрасте или не вступал в брак вовсе. У женщин наблюдалась другая закономерность: наилучшее состояние костей отмечалось у тех, кто не просто был замужем, но и получал от своих партнеров психологическую поддержку.

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Оказывается, отношения в браке влияют и на массу тела. Британские социологи недавно пришли к парадоксальному выводу. Оказывается, в первый же год после начала новых отношений в весе прибавляют 43 процента женщин и только 29 процентов мужчин. Более того, 30 процентов мужчин за этот период вообще теряют в весе!

Ученые попытались разобраться в этом явлении и выяснили вот что. Мужчины реже, чем женщины, придерживаются здорового образа питания. И если женщина шла на поводу у своего любимого и начинала готовить ему жирную, калорийную пищу, то ей приходилось питаться так же и самой, что стройности фигуры, конечно, не способствовало… Если же она сажала возлюбленного на диету, начинала следить за его питанием, то он "приходил в форму". Интересно, что лишь 16 процентов женщин заявили, что похудели после начала романа.

Зато после расставания вес женщины часто снижался, а мужчины — возрастал. Это объясняется тем, что переживания нередко ведут к потере аппетита, а кроме того, оставшись одна, женщина начинает лучше следить за собой — ведь теперь ей необходимо найти нового партнера и заинтересовать его! Так что миф о "заедании стресса" тут не подтверждается. Тогда как мужчина, оказавшись в одиночестве и без контроля, начинает питаться беспорядочно и быстро раздается в размерах…

В свою очередь, эстонские психологи выяснили, что особы, у которых в порядке личная жизнь, не страдают из-за избыточного веса. При этом лишь 40 процентов мужчин признались, что вес или объем талии влияют на их чувства к женщине. Опрос, в котором приняли участие 250 представительниц прекрасного пола, показал, что дамы, довольные отношениями с партнером, не обращают внимания на недостатки своей фигуры и могут считать свой вес идеальным, хотя это далеко не так…

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Также лондонские ученые провели исследование, показавшее, что люди, удовлетворенные своей личной жизнью, позднее старятся.

В исследовании, продолжавшемся 8 лет, приняли участие более трех тысяч пожилых людей в возрасте старше 60 лет. Оказалось, что у жизнерадостных субъектов медленнее проходят процессы старения. Они более активны, лучше себя чувствуют, успешнее справляются с текущими задачами… Кроме того, у них лучше работают мозг и память. При этом наибольшее удовлетворение от жизни испытывали люди без материальных проблем, состоявшие в браке.

Словом, хотите оставаться здоровыми и молодыми — старайтесь найти вторую половинку и поддерживать с ней хорошие отношения!

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