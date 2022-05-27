Как правильно выбрать коляску для малыша

Выбор коляски для грудничка - это очень ответственный момент. В ней ребенок спит и просто познаёт мир при прогулках на свежем воздухе с родителями. Необходимо позаботиться о наличии на посадочном месте защиты от холода, ветра и других агрессивных погодных воздействий. Коляска должна быть удобна и комфортна как для сна малыша, так и для её перевозки родителями.

Наилучшей идей окажется приобретение коляски-люльки. Во-первых, лежать в ней ребенку будет максимально комфортно. Во-вторых, такой вид должным образом обеспечивает правильное положение маленького позвоночника, что так важно для еще формирующегося организма. Единственный минус коляски-люльки лишь в том, что по достижении возраста шести-восьми месяцев ребёнка, вероятнее всего, придётся пересадить в другую коляску, в которой можно сидеть.

На чём стоит заострить внимание при подборе коляски:

На легкость хода. В магазине обязательно попробуйте покатать коляску. Он должен быть лёгким. Даже при малейшем затруднении следует отказаться от покупки в сторону другой модели.

На механизмы. К ним относятся ручки, колёса, тормоза и капюшон. Все они, в идеале, работают быстро, но при этом плавно и без лишних звуков. Заеданий быть не должно.

На систему вентилирования. Следует тщательно предусмотреть этот пункт. В коляску не должны с легкостью проходить ветра, но и до конца она тоже не должна закрывать малыша от воздуха.

План подбора идеальной коляски для малыша:

1.Для начала необходимо определиться с типом коляски. Это может быть люлька, трансформер (если вы предпочитаете что-то более функциональное), или же модульная модель.

2.Правильно рассчитайте размер. Посмотрите на лифт в вашем доме и возможные сантиметры, которые он может в себя впустить. При выборе обращайте внимание на колёса и размер коляски в целом, чтобы потом при выходе с ней из дома не возникло неприятностей.

3.Учитывайте сезон, в который должен появиться на свет новорожденный. От того, в какое время родиться малыш и будет зависеть тип коляски: утепленный, внесезонный или же обычный.

4. Выделите для себя основную приоритетную характеристику, исходя из которой хотите отталкиваться при покупке:

Число колёс и их тип;

Ручка;

Размер коляски;

Функционал.

5.Выберите пару моделей, которые соответствуют вашим требованиям и финансам.

6. Обязательно ознакомьтесь со всеми отзывами людей, уже купивших данную модель. Выберите ту, что вам понравилась по оценкам покупателей больше всего.

7. Посмотрите на коляску вживую. Рано тут же заказывать коляску в интернете, если вы еще не пробовали её катать и не проверяли все детали на прочность. Сначала нужно удостовериться в выборе правильной модели в магазине. Не забывайте также смотреть и на прочность швов.

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