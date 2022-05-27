Как отказать ребенку и не стать худшим родителем на свете

Существуют различные методы воспитания, позволяющие вырастить из ребенка правильно поступающего и хорошего человека. Родители сами выбирают, что является лучшей альтернативой для ребенка, при этом подстраиваются под его особенности. Сложным моментом в процессе воспитания становится умение сказать "нет", когда малыш рьяно упрашивает купить ему новую игрушку или погулять ещё часик. Мама и папы, с умом подходящие к ситуации, понимают важность и ценность данного слова. Не умение вовремя отказать может сделать ребенка не только избалованным, с возрастом он поймет, что родители - хороший предмет для манипуляций, так проявляется их слабость. Если не хотите, чтобы конец был печальным, попробуйте соблюдать пункты, описанные ниже.

Найдите замену слову "нет"

Три буквы, значение которых выучено наизусть, постоянно оказывают негативное воздействие на ребенка. Когда он часто слышит это слово, в голове невольно возникает желание попросить родителей запрещать всё подряд и управлять действиями.

Данный позыв появляется уже в позднем детстве, ребенок начинает понимать, что запрет не всегда аргументированы и обоснованы. В голове же почему-то не возникает мысли о волнении родителей, о других значимых факторах.

В таких случаях стоит попробовать не просто говорить"нет" и грозно смотреть на ребенка, а объяснять причину , сказать о результате и последствиях, возникших, если сейчас не остановить процесс.

Не забывайте про альтернативу

Один вариант развития событий, и так повторяется изо дня в день? Ограничивать ребенка, конечно, стоит. Но не нужно забывать о его праве на выбор, которым малыш обязательно должен пользоваться.

Родители должны предлагать альтернативу, стараться наладить контакт, а не при каждом развитии событий отказывать и при этом становиться злым в глазах ребенка. Если думать над действиями и словами, обращенных к детям, анализировать их, а потом на практике давать право выбора - ребенок поймет и услышит любого родителя.

Следует придерживаться изначальной альтернативы, выдвинутой в начале разговора.

Соглашайтесь и хитрите

В раннем возрасте хорошим методом познания является игра. При беседе тоже можно играть. Представьте ситуацию, когда ребенок просит купить большую игрушечную машинку. Он умоляет вас, ведь так хочется ездить на ней по всему земному шару.

Сначала спросить, какую страну он больше всего хочет посетить, почему был сделан такой выбор. За интересным разговором быстро проходит время.

Существует вероятность, что ребенок заинтересуется географией и вместо машины попросит купить глобус и карты.

Аргументы и научные объяснения на вашей стороне

Не стоит только казаться умным и начитанным родителем. Если есть желание, чтобы малыш вырос эрудированным некоторые доводы нужно подкреплять аргументами и фактами.

Интересные законы, химические процессы вызывают большой интерес, когда человек только начинает познавать мир.

После сказанного слова "нет" не нужно складывать вину на свои плечи. Только при правильном воспитании ребенок вырастет таким, каким его хотят видеть окружающие.

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