Коллеги - угроза семейному счастью?

Работа для нас — второй дом, и служебные романы не такая уж редкость сейчас. Недавно исследовательский центр одного из российских порталов провел социологический опрос, в ходе которого выяснилось, что многие наши соотечественники вполне допускают для своей "второй половинки" наличие интрижки на службе. И, соответственно, мучаются ревностью.

Пожалуй, завести роман на работе проще всего. Особенно если коллектив большой и есть выбор. К тому же, когда приходится работать бок о бок с коллегой противоположного пола, то создается благоприятная среда для "стирания границ". Сослуживцы обсуждают рабочие вопросы, вместе трудятся над одним проектом, вместе ходят в буфет, обсуждают какие-то "неформальные" темы… И если вспыхнет роман, то свидание всегда можно объяснить "задержкой на работе" или "совещанием".

В опросе приняли участие 2000 респондентов, из них половина мужчин и половина женщин. Все они работают и состоят либо в официальном, либо в гражданском браке, то есть ведут с партнером общее хозяйство. Их спросили, волнуют ли их отношения второй половинки с коллегами противоположного пола.

36 процентов представительниц прекрасного пола признались, что испытывают ревность по отношению к сослуживицам своих спутников жизни. При этом 28 процентов заявляют об этой ревности партнерам вслух, а 8 процентов стараются не демонстрировать своих чувств. 64 процента опрошенных дам ответили, что не ревнуют мужей к коллегам женского пола.

Мужчины не настолько ревнивы. Вероятно, сказывается то, что свободных и находящихся в поиске мужчин меньше, чем свободных женщин. Одинокая женщина может заинтересоваться и женатым человеком. А вот женатый мужчина далеко не всегда заинтересуется замужней дамой, когда вокруг порхают "одиночки".

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69 процентов представителей сильного пола утверждают, что не испытывают ревности по отношению к сослуживцам жены. 22 процента все-таки ревнуют и стараются контролировать отношения своей половинки с коллегами-мужчинами. 9 процентов испытывают чувство ревности, но не считают нужным его показывать.

Наиболее ревнивыми оказались россияне молодого возраста. 45 процентов женщин до 24 лет признались, что ревнуют своего партнера к сослуживицам. Целых 36 процентов склонны устраивать по этому поводу разборки, 9 процентов страдают молча. Что же касается более старшей возрастной группы, то здесь 74 процента не беспокоятся по поводу измен супруга с коллегами женского пола. Лишь 20 процентов дам старше 45 лет могут устроить мужу сцену, если заметят его слишком теплые отношения с кем-то из сослуживиц. Шесть процентов признались: в таком случае они не подадут виду, что что-то заметили, но постараются усилить бдительность.

Похожая картина наблюдается и в отношении мужчин: с возрастом они начинают больше доверять спутницам жизни и у них меньше поводов для ревности. В возрастной группе до 24 лет ревнуют своих половинок к коллегам 41 процент (7 процентов делают это молча), а в выборке старше 45 лет ревностью к сослуживцам жен страдают лишь 26 процентов (при этом 9 процентов внешне никак не демонстрируют своих чувств).

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Те, кто не испытывает ревности, заявили, что полностью доверяют своим супругам. Некоторые женщины сказали, что не считают коллег мужа конкурентками для себя. Часть респонденток полагает, что если муж захочет изменить или уйти к коллеге, его ничто и никто не удержит, поэтому лучше не размышлять о разлучницах, а вести себя так, чтобы он не захотел "пойти на сторону" — следить за собой, быть сексуальной и желанной. Иные считают глупым заставлять мужа увольняться с работы из-за ревности: признаков измены нет — и слава богу.

Точно так же рассуждают те мужчины, которые не ревнуют своих подруг. Они заявляют, что доверяют своим половинкам и что все равно являются лучшими для своих женщин, так что вряд ли те предпочтут им коллег.

Часть опрошенных, объявивших себя ревнивцами, признались, что имеют для этого основания. Так, один из респондентов заявил, что его жена ушла к коллеге по работе. Некоторые дамы тоже признались, что отношения их мужей с коллегами-женщинами выглядят не такими уж безобидными.

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