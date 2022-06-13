Энергетическая уборка, или Худеем по фэншуй

Стремление сбросить лишний вес и сохранить стройную фигуру является актуальным для очень и очень многих. Есть масса рекомендаций на эту тему, как традиционных, так и не очень. Например, вы можете обратиться к древнекитайскому учению фэншуй и навести порядок на своей кухне. Нет-нет, мы имеем в виду вовсе не обычную уборку, а… энергетическую!

Пищу мы храним, готовим и едим именно на кухне, поэтому она играет огромную роль в деле избавления от лишней массы тела. Она может стать в этом непростом предприятии как вашим злейшим врагом, так и другом.

Многие винят в своей слабости, мешающей держать диету, холодильник. Но почему же нам так нестерпимо хочется после тренировки в спортзале открыть его дверцу и наложить на тарелку всего, чего просит душа? После чего, конечно, и тренировка, и диета летят насмарку… Чтобы этого не происходило, кухонные стихии должны пребывать в гармонии друг с другом.

О каких стихиях идет речь? Но ведь именно кухня то единственное место в доме, где, согласно фэншуй, сосредоточены все виды мировых энергий — Вода, Огонь, Дерево, Металл и Земля. Там присутствуют предметы, представляющие все эти стихии. Но не все из них совместимы друг с другом. Так, стихия Огня (представителями которой являются плита и вся бытовая техника, предназначенная для подогрева) враждует со стихией Воды (сюда относятся мойка и холодильник). Чтобы остановить "вражду", необходимо, чтобы объекты Огня и объекты Воды находились как можно дальше друг от друга. Так, плиту или микроволновку ни в коем случае нельзя ставить рядом с мойкой или холодильником. Если невозможно развести их по разным углам, попробуйте разделить "врагов" при помощи стихии Дерева. Допустим, поставить между ними буфет или кухонную тумбочку. Если их разделяет всего лишь небольшой зазор, попробуйте втиснуть туда деревянную разделочную доску. Это сразу нейтрализует энергетику кухни.

Обратите внимание на дверь, ведущую на кухню. Не стоит ставить на кухне стеклянную дверь, пропускающую свет. Если дверь все-таки стеклянная, попробуйте задрапировать ее шторой с красивым рисунком (только не связанным с едой).

Внутри самой кухни тоже должно быть как можно меньше стеклянных предметов. Дело в том, что прозрачное стекло способно рассеивать положительную энергию. Стеклянный стол лучше заменить обычным деревянным. Только покупайте стол не квадратный или прямоугольный, а круглой или овальной формы — это гармонизирует пространство.

Холодильник желательно вообще убрать с кухни. Поставить его, скажем, в прихожей. Тогда вам лень будет лишний раз сбегать к нему за продуктами.

Если этот вариант неприемлем, по крайней мере, разместите холодильник так, чтобы ваш взгляд не упирался в него сразу при входе на кухню. Как показывает статистика, мысли о том, чтобы перекусить, могут возникать у человека не только, если он реально голоден, но и если он просто смотрит на какие-либо объекты, ассоциирующиеся с пищей… Также можно попытаться завуалировать холодильник, скажем, задекорировав его или завесив какой-нибудь накидкой, чтобы он не так уж напоминал о пище…

Посуды на кухне должно быть немного. Проведите ревизию в шкафах и выбросьте всю лишнюю посуду, которая уже морально и физически устарела и давно не используется. Избавьтесь заодно от всех надтреснутых и сломанных чашек, тарелок, ложек, вилок и ножей. Заодно удалите с кухни продукты с истекшим сроком годности, например, пакетики со специями. Избавьтесь от старых пожелтевших пособий по домоводству, которые уже давно лежат без дела…

Чтобы мысли были не "только о еде", что губительно для вашей фигуры, держите на кухне не только телесную, но и духовную пищу. Можно установить там полочку или столик, на котором будут лежать книги и журналы (не только кулинарной направленности). Многие ставят на кухне маленький телевизор, но дело в том, что его можно смотреть и во время еды. Лучше установить там стационарный телефонный аппарат или постоянно держать трубку радиотелефона. Ну, хотя бы брать с собой на кухню мобильник. Зачем? Чтобы отвлекаться от пищи на разговоры, СМС-ки и игры… Еще лучшая идея — держать на кухне компьютер. Ну, в крайнем случае, уходя на кухню, брать с собой ноутбук или планшет. На кухне должен непременно быть выход в Сеть. Для работы с компьютером вам придется пользоваться клавиатурой и мышкой, а значит, руки не будут в это время тянуть в рот еду! Лучше уж лишний раз пообщаться с друзьями по аське или скайпу!

Напоследок — чисто магический совет: повесьте в северной части кухни любой небольшой предмет черного цвета. Это будет своего рода талисман, который поможет вам контролировать процесс принятия пищи, а значит, будет способствовать тому, чтобы вы не переедали и не перебирали калорий.

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