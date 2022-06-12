Как сделать утро добрым

Пять дней в неделю большинство людей встает с кровати не с радостью, а с проклятиями в адрес будильника. Просыпаются они гораздо позже, по дороге на работу, а до того момента успевают испортить настроение окружающим. Как начать свой день с позитива? Вам в помощь — поэтапная инструкция по превращению утра в действительно доброе время суток.

Этап первый — подготовка:

Старайтесь ложиться спать в одно и то же время

Крайне желательно не только лечь в кровать до полуночи, но уже и успеть заснуть. Дело в том, что после 24 часов в биоритмах человека наступает период, переждав который, можно и вовсе получить бессонницу до утра. Кроме того, именно до полуночи происходит максимально эффективный отдых мозга, а постоянно ложась спать после часа ночи вы рискуете приобрести умственное истощение. Поэтому идеальное время для отхода ко сну — между 22 и 23 часами.

Постарайтесь свести вечернюю активность к минимуму

Некоторые целенаправленно выполняют физические упражнения после работы, ссылаясь на занятость и невозможность заниматься ими в другое время. Для того чтобы отправиться в мир грез, организм должен находиться в спокойном состоянии, потому физические нагрузки не являются желательными в это время, планируйте их не позже, чем за 3-4 часа до сна. Также будет не лишним обзавестись "усыпляющей" привычкой. Например, выпивайте стакан кефира за полчаса до того, как лечь в постель. Через некоторое время это действие станет для организма сигналом отхода ко сну.

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Мысли прочь

Часто именно беспокойные думы о грядущем дне мешают быстро и крепко заснуть. Если плохие мысли не уходят, "уговорите" себя подумать о тревожной ситуации завтра, пообещайте себе даже целый день раздумий, но ночью для них не время. Обычно специалисты советуют думать перед сном о чем-то хорошем. Но некоторые психологи считают, что и этим увлекаться не стоит. Чересчур приятные воспоминания способны перевозбудить нервную систему и перечеркнуть все попытки заснуть. Лучше всего размышлять о чем-то нейтральном. Кроме того, осваивайте релаксационные упражнения. Они очень полезны в снижении уровня тревоги и скачков мыслей.

Этап второй — пробуждение:

Мелодия будильника

Многие стремятся просыпаться под громкую энергичную музыку, полагая, что так легче сбросить с себя сон. На самом деле такое резкое пробуждение — стресс для организма. Если шумный трек вам крайне симпатичен, полезно установить его с нарастающей громкостью. Ставить на будильник любимую мелодию или нет — спорный вопрос, в любом случае музыка должна быть если не любимой, то как минимум приятной.

Правило пяти минут

Именно столько рекомендуется оставаться в кровати после того как технически вы проснулись. Организм только начинает "запускаться", присутствует некоторая дезориентация. Лишив себя пяти минут "настройки" можно заполучить сложности в выполнении простых действий. От рассеянности, например, уронить чайную ложку, неправильно застегнуть пуговицы или не слишком удачно сделать макияж. Также способ резко впустить максимальное количество света в свою комнату для того, чтобы взбодриться — подходит далеко не всем. Поэтому можно для начала включить светильник или настольную лампу, а потом уже зажигать основной свет.

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Утренняя зарядка

Для того чтобы ощутить прилив сил, достаточно позаниматься десять минут. Тем, кто стремится к стройной фигуре, стоит помнить: упражнения, выполненные примерно за полчаса до завтрака, действуют эффективнее всего.

Этап третий — сборы:

Запасное время

Отличное правило — ставить будильник на полчаса раньше, чем это необходимо. Тогда, проснувшись, вы успеете лениво потянуться, погладить мимо проходящего кота и добровольно встать. Никакого насилия над собой, хорошее настроение и окружающие останутся целы. Утреннюю суету нужно свести к минимуму, чтобы избежать возможного раздражения. Запланируйте на утро приятный ритуал, например, чтение любимого журнала. Подойдет любая мелочь, которая могла бы доставить вам удовольствие.

Душ

Лучше всего утром принимать контрастный душ. Не обязательно делать воду слишком холодной или слишком горячей. Достаточно небольших отклонений от теплой, со временем вам захочется увеличить разницу. После этой процедуры вы уже должны проснуться окончательно.

ЗавтракЗамените размышления о работе на вкусный завтрак, который может быть сколько угодно калорийным и бесконечно приятным. Позвольте себе самые изысканные кексы или пирожные с ароматным кофе. Любимое лакомство обязательно поднимет настроение. Специалисты в сфере лайф-менеджмента предлагают вознаграждать себя за выполненные задачи. Для того чтобы был стимул быстро подняться с теплой постели, пообещайте себе какой-нибудь "приз". Кроме того, перед выходом из дома улыбнитесь своему отражению в зеркале. Если не получится искренно, все равно рассмеетесь от комичности ситуации. Хорошее настроение и улыбка должны стать неизменными проводниками вашего утра.

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