Наполеон, Котовский, Геракл — это… комплексы!

Как известно, у представителей сильного пола различных комплексов не меньше, чем у представительниц слабого. И хотя мужчины, как правило, боятся даже себе в этом признаться, в процессе общения и повседневной жизни данные вещи все равно рано или поздно вылезут наружу. Каковы же наиболее распространенные мужские комплексы, по мнению психологов?

Комплекс Дон Жуана

Этот комплекс проистекает из страха мужчин быть брошенными. Такой мужчина может месяцами ухаживать за вами, дарить цветы и подарки, устраивать романтические свидания, но в один прекрасный день просто исчезнет. Дело не в вас. Просто он так боится, что вы его бросите, что предпочитает бросить вас сам. Именно такие мужчины пользуются славой закоренелых бабников.

Комплекс Геракла

Миф гласит, что древнегреческий герой Геракл однажды угодил в плен к амазонкам и вынужден был выполнять чисто женскую работу. В наши дни страх превратиться в "домохозяйку" заставляет мужчин отказываться от работы по дому, если она, по их мнению, "не мужская". Так, многие жены жалуются, что мужа не заставишь вымыть посуду или приготовить ужин. Но дело тут не в лени, а в комплексе Геракла! Мужчина просто отстаивает свой статус-кво…

Комплекс начальника

Немного похож на комплекс Геракла. Такие мужчины стремятся остаться главными хотя бы в своей семье. Так, они не переносят, если жена начинает зарабатывать больше их. На работе, если их шеф — мужчина, они еще могут с этим как-то смириться, но если руководителем назначают женщину, это порой даже становится поводом к увольнению.

Комплекс Лота

Библейский миф гласит, что после того как были уничтожены Содом и Гоморра, оставшийся в живых Лот вынужден был сожительствовать со своими дочерьми, чтобы они могли иметь от него детей и продолжить человеческий род. Сегодня комплексом Лота называют вовсе не склонность к инцесту, а страх отцов отдать своих дочерей другому мужчине. Если мужчина страдает этим комплексом, он будет всячески препятствовать личной жизни дочери и избавляться от потенциальных зятьев, так что, если дочь не сможет ему противостоять, то рискует остаться в одиночестве.

Комплекс Александра

Это имя зачастую ассоциируется с Александром Македонским, который, как известно, имел половые сношения не только с женщинами, но и с мужчинами. Впрочем, среди древнегреческих воинов это являлось весьма распространенной традицией.

Речь идет о боязни мужчин выглядеть в глазах представителей своего пола гомосексуалистами. Поэтому они могут постоянно опасаться совершить какой-нибудь поступок, который позволит заподозрить у них влечение к другим мужчинам. Например, бояться прикоснуться к лицу своего пола или ночевать с ним в одной кровати. Также они могут подчеркнуто агрессивно вести себя с другими мужчинами, чтобы никто, не дай бог, ничего такого не подумал…

Комплекс Наполеона

Этим комплексом страдают мужчины маленького роста (как известно, Наполеон Бонапарт был коротышкой). Часто у таких представителей сильного пола бывают непомерные амбиции. Кроме того, они ненавидят мужчин, которые выше их ростом. Рослую женщину они могут стараться унизить… Окружающим с "Наполеоном" довольно тяжело.

Комплекс Котовского

Почему некоторые мужчины бреют головы наголо? По мнению психологов, они просто боятся облысеть! Им кажется, что, если обрить голову, как в свое время герой Гражданской войны Котовский, то лысины никто и не заметит.

Комплекс пенсионера

Все мужчины опасаются грядущей старости. И часто пытаются ее отсрочить. Например, продолжают брать на работе нагрузки, с которыми по возрасту уже не могут справиться. Недаром говорят также: "Седина в бороду — бес в ребро!" Мужчины после 50 лет нередко начинают интересоваться женщинами намного моложе их, превращаются в самых настоящих ловеласов и меняют "старую" жену на молодую… Этим они пытаются доказать себе, что еще молоды, сильны и привлекательны. Если у него юная спутница, значит, он еще не вышел в тираж. Хотя очень часто мужчины выглядят на свой возраст, а то и старше, и наблюдать за подобными потугами просто смешно.

Что делать, если вы обнаружили, что мужчина, играющий важную роль в вашей жизни, обладает одной или несколькими упомянутыми чертами? В каких-то ситуациях можно попытаться его понять, и тогда его поведение не будет так раздражать. А в каких-то, лучше ограничить общение. Иногда помогает и разговор с мужчиной начистоту. Решать вам.

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