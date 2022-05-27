Отмываем микроволновую печь
Каждый владелец микроволновой печи знает, что загрязнения внутри неё не так просто отмыть. Любая техника нуждается в уходе, но совсем не каждая может выдержать обработку поверхности химическими очистителями. Но как тогда избавиться от скопившегося жира и частиц пищи на внутренней поверхности микроволновой печи?
О том, как подручными средствами очистить дорогое кухонное оборудование, не повредив его поверхность, вы сможете узнать из нашей статьи.
Чем эффективно очистить микроволновку
Лимонная кислота
Хозяйки приписывают наиболее высокую скорость удаления загрязнений и эффективность именно лимонной кислоте. На фоне этого, она еще и не повреждает покрытие. Такую кислоту можно заменить обычным лимонным соком. Только не забудьте, что эмалевую поверхность нельзя часто обрабатывать таким способом.
Для приготовления раствора смешайте 500 мл воды с одной ложкой лимонной кислоты. Если вы решили применить лимон, то вам понадобится не менее 4 ложек его сока.
Огнестойкую миску с таким раствором нужно поместить во включенную на всю мощность микроволновку и оставить на 10 минут.
Не доставайте миску с раствором сразу по истечении указанного времени. Дайте ей постоять еще 5 минут, а потом очистите поверхность обычной губкой, смачивая её в этом же растворе.
Сода
Альтернативой лимонной кислоте станет сода, которая способствует быстрому растворению присохшей грязи. Смешайте 50 мл воды с одной столовой ложкой соды. Далее проделайте те же действия, что и с лимонной кислотой.
Воздействие паром
Самым щадящим методом будет использование для очистки поверхности простого пара. Но такой способ эффективен только при слабых загрязнениях. Со старыми и массовыми скоплениями грязи пар не справится.
В емкость нужно налить 400-500 мл воды и поставить её на 10 минут во включенную микроволновую печь. Остатки жира и грязи удалите с помощью губки.
Уксус
Чистка поверхности уксусом считается высокоэффективным и быстрым способом удаления грязи, но есть один неприятный нюанс - придется иметь дело с едким уксусным запахом.
В данном случае также стоит приготовить раствор, состоящий из 500 мл воды и уксуса, количество которого определяется показателями концентрации.
Если вы взяли 9%-ный раствор, в воду стоит добавить около 2 столовых ложек вещества. Если концентрация уксуса 70% - достаточно будет 1 чайной ложки.
С полученным раствором проводим те же манипуляции, что и в остальных случаях - помещаем на 10 минут в микроволновую печь, а далее протираем её поверхность губкой.
Чтобы микроволновка прослужила вам не один год, не забывайте о простых правилах её эксплуатации:
- накрывайте ёмкость с едой крышкой при разогреве;
- избегайте жёстких губок при очистке;
- не используйте агрессивные средства для очистки.
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