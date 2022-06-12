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Соки, которые помогут сбросить вес

Соки, которые помогут сбросить вес. 10594.jpeg

Одним из основных принципов похудения является отказ или, по крайней мере, снижение количества потребляемых газированных напитков, энергетиков и спортивных коктейлей. Найти им замену — не такая уж и сложная задача: всевозможных соков сегодня в любом магазине полно. А вот те, которые лучше всего подходят худеющим и всем желающим поправить здоровье.

Морковный сок

В морковном соке содержится много кальция, калия и магния. И, разумеется, каротина, который при попадании в организм трансформируется в витамин А. Помимо этого, антиоксиданты, которых в морковном соке предостаточно, помогают в защите от таких заболеваний, как рак, и предотвращают преждевременное старение.

Свекольный сок

Этот сок поможет в производстве красных кровяных клеток, а также пойдет на пользу тем, кто имеет проблемы с памятью или концентрацией внимания. В свекольном соке много калия, витамина С, магния и железа, так что его особенно полезно пить при кровопотере — например, во время месячных…

Клюквенный сок

Содержание витамина С в клюквенном соке просто зашкаливает, а еще он помогает предотвратить развитие различных инфекций мочевыводящих путей. Клюквенному соку под силам справиться даже с кишечной палочкой E. coli, которая поражает мочевой пузырь. А если смешать в блендере клюкву с бананом, получится вкусный и здоровый коктейль, полный витаминов и белков.

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Грушевый сок

Для тех, кто придерживается здорового образа жизни, грушевый сок просто незаменим. Он и сам по себе хорош благодаря содержанию витамина С, калия, магния и фосфора, а в сочетании с другими соками он превращается в настоящий витаминный взрыв.

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Виноградный сок

Сок из черного винограда крайне полезен для здоровья клеток мозга — употребляя этот напиток, можно улучшить память. Кроме того, в винограде содержится много антиоксидантов, что помогает организму бороться с инфекциями и возрастными изменениями.

Апельсиновый сок

Это самый доступный вариант, так же, как и виноградный и клюквенный соки, богатый витамином С. Он "разгоняет" кровь и улучшает пищеварение, а содержащиеся в нем флавоноиды способствуют укреплению иммунной системы. Помимо этого, апельсиновый сок — идеальная основа для фруктовых коктейлей.

Черничный сок

В нем содержится огромное количество антиоксидантов, витамина С и волокон, которые принесут пользу пищеварительному тракту и всему организму в целом. Благодаря тому, что в черничном соке очень мало калорий, это идеальный вариант для тех, кто сидит на диете.

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Гранатовый сок

Если вы хотите, чтобы сердце было здоровым, это Ваш напиток: его рекомендуют практически все врачи, диетологи и эксперты в области здравоохранения. Гранатовый сок также примечателен тем, что в нем содержатся почти все виды антиоксидантов, так что регулярное его употребление способно предотвратить такие болезни, как, например, рак простаты.

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