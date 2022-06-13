Какие продукты нельзя хранить в холодильнике

В холодильник мы обычно кладем припасы, которые предполагаем хранить длительный срок — хотя бы пару дней… Понятно, что мясу, колбасе, яйцам, сыру, маслу, молоку, творогу место именно там. Однако существуют пищевые продукты, которым низкие температуры категорически противопоказаны. Увы, не все об этом знают. О каких же продуктах идет речь?

Хлеб. Многие держат его именно в холодильнике, надеясь, что так он дольше не зачерствеет. Может, и не зачерствеет, но точно впитает из холодильника все запахи, а если там слишком влажно, то на нем появится плесень… Хлеб должен храниться при комнатной температуре и не более четырех дней. Если вы понимаете, что не съедите большую булку или буханку за этот срок, лучше отрезать от нее кусок, а остальное убрать в морозилку, но не в обычное холодильное отделение. Так хлеб будет сохраннее.

Кофе. Как ни странно, многие обожают хранить в холодильнике и кофе. Но этого делать ни в коем случае нельзя! Во-первых, низкая температура негативно влияет на качество и вкус кофе, а во-вторых, остальные продукты могут пропитаться кофейным ароматом, что не всегда кстати.

Картофель тоже нельзя хранить в холодильнике. Дело в том, что при температуре от +7 и ниже картофельный крахмал превращается в сахар. В результате консистенция и вкусовые качества картошки изменятся не в лучшую сторону. Лучше всего положить картофель в бумажный пакет и поместить его в кладовку или погреб.

Помидоры тоже часто кладут в холодильник, опасаясь, что они испортятся и сгниют. На самом деле при хранении в холодильнике вкус помидоров меняется к худшему. Эти овощи любят тепло, поэтому держать их следует в условиях комнатной температуры, при этом оберегая от воздействия прямых солнечных лучей. То есть можно класть их на стол или в буфет, но никак не на подоконник, где на них будет светить солнышко.

Лук в холодильнике просто сгниет из-за сырости и недостаточной циркуляции воздуха. Хранить его лучше в прохладном месте, но не в темноте, так как на свету меняется его вкус. Не стоит держать лук рядом с картошкой, поскольку влага и газы, которые выпускает картофель, способствуют быстрому гниению.

Чеснок вообще не выносит холода. Его можно в течение двух-трех месяцев хранить в любом сухом месте. Однако необходимо обеспечить вентиляцию, которая поможет чесноку не сгнить. Сейчас в продаже есть специальные емкости с дырочками для хранения чеснока.

Острые соусы. Считается, что все острые соусы и приправы обязательно следует хранить в холодильнике. Между тем, сахар, соль и уксус, которые обычно входят в состав соусов, являются прекрасными консервантами. Такой соус может до трех лет простоять, например, в кладовке. Да и вкусовых качеств соуса низкие температуры не улучшат.

Если вы сомневаетесь, можно ли хранить какой-нибудь продукт в холодильнике, посмотрите, что написано на упаковке. Там обычно указаны условия хранения. Например, вафельный торт может три месяца храниться при комнатной температуре. А вот торт с кремом лучше хранить в холодильнике, и не более суток… Не все продукты можно замораживать. Так, колбаса или ветчина при заморозке теряют свои вкусовые качества. Конечно, они остаются съедобными, но это будет уже не то… Сыр вообще замораживать нельзя. Если вам нужно, чтобы продукты не портились, установите в холодильнике более низкую температуру или приобретите холодильник с так называемым "нулевым" отделением — оно не морозит продукты, но надолго сохраняет их свежими при нулевой температуре…

Можно замораживать фрукты и ягоды или нарезанные овощи, если они начинают портиться или их слишком много, чтобы съесть в ближайшее время. Но по вкусу размороженные фрукты и овощи будут отличаться от свежих. Они больше подходят для варенья, компота, борща или жарки, чем для употребления в пищу в "натуральном" виде.

Есть также продукты, которые хранить можно только в морозильной камере. Например, мясо или рыбу можно держать в холодильной камере только, если в самое ближайшее время вы собираетесь это приготовить и съесть. Если нет, отправьте их в морозилку. Также в большинстве случаев исключительно в морозильной камере должны храниться пельмени и различные полуфабрикаты. Если вы сомневаетесь, опять же — внимательно прочтите инструкцию: там описано не только, как готовить тот или иной продукт, но и как его хранить!

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