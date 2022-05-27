Очищаем утюг в домашних условиях

Ни для кого не секрет, что со временем бытовая техника теряет производительность и становится непригодна. Многие хозяйки сталкиваются с тем, что подошва утюга теряет свой блеск и начинает плохо скользить. Это происходит потому, что на поверхности подошвы образуется накипь, которая еще и пачкает вещи.

Но как избавиться от нагара на утюге самому при помощи подручных средств? Назовем основные способы, которые помогут вернуть технике прежние функции и презентабельный вид.

Чкм чистить утюг?

Поваренная соль

Поваренная соль, имеющаяся на кухне у каждого, является популярным и действенным средством для очистки поверхности утюга.

Есть несколько способов:

1. Разогрейте утюг до максимума и водите им по поваренной соли, которая рассыпана на листе бумаги.

2. Оберните марлей горстку соли и протрите загрязнения.

Утюги с тефлоновым покрытием не рекомендуется чистить таким способом, так как соль может повредить поверхность.

Парафиновая свеча

Такую свечу можно применять вместе с солью для улучшения результата. Свечу нужно обернуть плотной тканью и протереть этим свертком нагретый утюг. Защитите поверхность, над которой вы будете работать ,так как свеча будет таять.

Карандаш для очистки

Есть специально предназначенные карандаши для чистки утюгов. Производители рекомендуют использовать только их, чтобы избежать нежелательных повреждений оборудования. Протирайте разогретую поверхность карандашом до тех пор, пока нагар не станет мягким. Потом просто удалите сухой салфеткой загрязнения. Не забывайте, что в основе таких приспособлений присутствуют вредные вещества, запах которых вы почувствуете. Остывшую поверхность утюга протрите влажной салфеткой, чтобы удалить оставшиеся химикаты.

Сода

Пищевая сода также неплохо справляется с нагаром. Смешайте щепотку соды с моющим средством для посуды и тщательно натрите получившейся пастой поверхность утюга. Если налет плохо оттирается, дайте соде его немного размягчить.

Уксус

Смочите грубую ткань в уксусе и тщательно протирайте поверхность до тех пор, пока загрязнения не исчезнут. Если утюг подогреть, то загрязнения удаляются легче.

Перекись водорода

Еще одно средство в борьбе с накипью - это перекись. По сравнению с другими средствами, она наименее эффективна. Смоченным в перекиси ватным диском нужно протирать загрязненную поверхность до тех пор, пока она не очистится. Если перекись у вас отсутствует, заменой может стать ацетон или жидкость для снятия лака. Но к таким способам относиться стоит с особой осторожностью, так как состав перечисленных составов агрессивен. Утюгу можно причинить непоправимые повреждения.

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