Корн-дог или сосиска в тесте
Кукурузные «собачки» - корн-доги или сосиски в тесте - популярный вариант американского фаст-фуда. Приготовить их в домашних условиях несложно. Особенно понравятся они детям, ведь это так весело - есть сосиску, держа ее на палочке.
Ингредиенты:
- Мука - 100 г
- Кукурузная мука - 100 г
- Сахар - 3 ст.л.
- Паприка - 1 ст.л.
- Сода - 1,5 ч.л.
- Разрыхлитель - 1 ч.л.
- Соль - 0,5 ч.л.
- Яйцо - 1 шт.
- Молоко - 2 ст.л.
- Сосиски - 6 шт.
- Масло для жарки - 300 мл
Приготовление:
Сперва нужно смешать сухие ингредиенты. Кукурузная мука здесь нужна, именно она дает правильный вкус.
Хорошенько перемешав сухие ингредиенты, добавляете яйцо и постепенно вливаете молоко. Тесто должно быть очень густым, регулируйте консистенцию молоком или мукой.
Сосиски нанизываете на шпажки. Нужно обвалять их в муке, чтобы они лучше держали на себе тесто. Это очень важно.
Теперь хитрость, тесто нужно перелить в максимально узкий и высокий сосуд. Хорошо подходят коктейльные стаканы или какие-то небольшие вазочки. Это нужно для того, чтобы мы могли свободно опускать сосиски и теста хватило на все.
Наливаете в сковороду масла (примерно 2 см) и хорошенько нагреваете. Затем опускаете сосиску полностью в тесто и аккуратно вынимаете, немного прокручивая шпажку. Это нужно для того, чтобы тесто не пошло комочками, а как бы обволакивало сосиску.
Теперь обжариваете сосиски в масле. Здесь снова секрет: чтобы кляр получился гладким и круглым, нужно всё время поворачивать сосиску в масле, особенно в первые минуты. То есть положили, видите, что тесто чуть схватилось — тут же поворачиваете и так по кругу, если появляются уголки теста (ведь дно сковороды плоское), аккуратно проглаживайте их лопаткой.
Кляр должен получится золотистым. Не передерживайте его, но и не оставляйте слишком светлым — тесто внутри будет сырым. Как и все блюда на масле — готовые корн доги нужно высушить на бумажных полотенцах.
Подавать идеально с кетчупом и горчицей, можно использовать острые соусы. Вкус потрясающий. Это не похоже на привычное нам тесто, кляр получается в меру хрустящим, очень нежным благодаря кукурузе. Вкус насыщенный и здорово сочетается с сосиской.Мария Зимина