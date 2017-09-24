Корн-дог или сосиска в тесте

Кукурузные «собачки» - корн-доги или сосиски в тесте - популярный вариант американского фаст-фуда. Приготовить их в домашних условиях несложно. Особенно понравятся они детям, ведь это так весело - есть сосиску, держа ее на палочке.

Ингредиенты:

- Мука - 100 г

- Кукурузная мука - 100 г

- Сахар - 3 ст.л.

- Паприка - 1 ст.л.

- Сода - 1,5 ч.л.

- Разрыхлитель - 1 ч.л.

- Соль - 0,5 ч.л.

- Яйцо - 1 шт.

- Молоко - 2 ст.л.

- Сосиски - 6 шт.

- Масло для жарки - 300 мл

Приготовление:

Сперва нужно смешать сухие ингредиенты. Кукурузная мука здесь нужна, именно она дает правильный вкус.

Хорошенько перемешав сухие ингредиенты, добавляете яйцо и постепенно вливаете молоко. Тесто должно быть очень густым, регулируйте консистенцию молоком или мукой.

Сосиски нанизываете на шпажки. Нужно обвалять их в муке, чтобы они лучше держали на себе тесто. Это очень важно.

Теперь хитрость, тесто нужно перелить в максимально узкий и высокий сосуд. Хорошо подходят коктейльные стаканы или какие-то небольшие вазочки. Это нужно для того, чтобы мы могли свободно опускать сосиски и теста хватило на все.

Наливаете в сковороду масла (примерно 2 см) и хорошенько нагреваете. Затем опускаете сосиску полностью в тесто и аккуратно вынимаете, немного прокручивая шпажку. Это нужно для того, чтобы тесто не пошло комочками, а как бы обволакивало сосиску.

Теперь обжариваете сосиски в масле. Здесь снова секрет: чтобы кляр получился гладким и круглым, нужно всё время поворачивать сосиску в масле, особенно в первые минуты. То есть положили, видите, что тесто чуть схватилось — тут же поворачиваете и так по кругу, если появляются уголки теста (ведь дно сковороды плоское), аккуратно проглаживайте их лопаткой.

Кляр должен получится золотистым. Не передерживайте его, но и не оставляйте слишком светлым — тесто внутри будет сырым. Как и все блюда на масле — готовые корн доги нужно высушить на бумажных полотенцах.

Подавать идеально с кетчупом и горчицей, можно использовать острые соусы. Вкус потрясающий. Это не похоже на привычное нам тесто, кляр получается в меру хрустящим, очень нежным благодаря кукурузе. Вкус насыщенный и здорово сочетается с сосиской.

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Мария Зимина