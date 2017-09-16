Буррито
Пожалуй, это одно из самых популярных, а точнее даже, известных блюд мексиканской кухни. Если у кого-то спросить, что такое мексиканская кухня - первым на ум чаще приходит как раз буррито.
Готовится буррито довольно быстро и просто. Вообще, здесь вы получаете абсолютную свободу действий, можете на свой вкус комбинировать ингредиенты и их соотношение.
Ингредиенты:
Тортилья - 3-5 шт.
Зеленый лук - 4 стебля
Чеснок - 2 зубчика
Сливочное масло - 1 с.л.
Филе курицы отварное - 1 грудка
Томатный соус - 3 ст.л.
Чили - 1 ч.л.
Рис - 100 г
Куриный бульон - 100 г
Сыр - 70 г
Приготовление:
Чтобы приготовить начинку, порежьте мелко зеленый лук и чеснок. Обжарьте на сливочном масле на сильном огне минуту.
Куриное филе разложите на волокна руками. Переложите в сковороду. Добавьте томатный соус, можно острый. Следом отправьте ложку острого чили.
Когда курица прогреется и хорошо смешается с соусом, добавьте готовый рис. Здесь неважен сорт риса, а кроме того, можно использовать рис, оставшийся с прошлого дня. Сверху вылейте бульон.
Когда и рис прогреется, натрите на крупной тёрке сыр, используйте тот, который хорошо переносит температуру и тянется при нагревании — Чеддер, Моцареллу, Гауду.
Разложите на столе тортильи. На один край выложите 3-4 столовых ложки готовой начинки.
Скрутите начинку в ролл. Для этого заверните левый край на начинку, затем верх и низ (делаем конверт), и скрутите оставшуюся часть вокруг начинки.
Чтобы буррито было вкуснее, обжарьте его на сковороде гриль (или обычной) минуты по 2 секунды каждой стороны так, чтобы начала появляться румяная корочка.Мария Зимина