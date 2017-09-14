Яблоки в карамели

Яблоки в карамели – очень популярный десерт в Европе, который поражает воображение своими яркими вариациями исполнения. Чаще всего яблоки в карамели продают на европейских улочках в дни народных гуляний и празднеств – тут Вы можете увидеть яркие красные карамельные яблочки, посыпанные орехами, шоколадом, украшенные различными кондитерскими присыпками.

Мы же расскажем, как легко, быстро и просто можно приготовить яблоки в карамели самим дома, для этого возьмем:

- 4 яблока

- 100 г сахара

- лимон

- орехи, цветная присыпка, шоколад, леденцы, мелкие конфетки, зефир (для украшения можно использовать любые сладости, которые можно мелко покрошить или порезать)

- палочки для мороженого или пластиковые трубочки

Приступаем к приготовлению карамельных яблок. Берем наши яблочки, хорошо их помоем, затем очистим от кожуры. Сбрызнем яблоки лимонным соком, чтобы они не потемнели. Можно также и не чистить яблоки, оставляя их кожицу, только проследите тогда, чтобы яблоки были сухими – так карамель лучше всего распределится по поверхности.

Теперь приготовим карамель: В кастрюле с толстым дном смешаем 100 г сахара и 5 ст. л. кипящей воды и доведем до кипения на маленьком огне, помешивая, чтобы сахар растворился. Кипятите, не размешивая и вращая кастрюлю, пока карамель не приобретет темный золотой оттенок. Карамель не должна быть слишком темной, поскольку она может приобрести привкус горечи. Чтобы убедиться в правильности оттенка, капните немного карамели на белую тарелку или лист бумаги. На Ваше усмотрение можно добавить в карамель пищевые красители.

Вставляем в сердцевину яблок палочки и осторожно окунаем их в карамель, после чего макаем тут же в приготовленные украшения: для этого размельчим орехи, шоколад, или приготовим просто цветную посыпку. Тут уж полагаемся на вашу фантазию и изобретательность.

Остается только подсушить карамель – для этого мы можем разложить яблоки на бумаге для выпечки или фольге, либо взять стаканы или кружки и положить яблоки в них. Оставляем яблоки на пару часов в холодильнике, после чего можно порадовать своих близким оригинальным и вкусным десертом.

Стоит наверное добавить, что также яблоки можно готовить не только в карамели, но и в растопленном шоколаде.

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Мария Зимина