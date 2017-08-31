Целебные средства от гастрита

Гастрит – достаточно распространенное заболевание, которое сопровождается воспалительными процессами в слизистой среде желудка. Основная причина воспалений – употребление алкоголя, отравления, неправильное питание. Свою лепту вносит и воздействие никотина – у некурящих людей гастрит наблюдается гораздо реже.

Лучшие народные средства от гастрита:

1-й рецепт: латук

Рецепт предельно прост: необходимо измельчить столовую ложку посевного салата, после чего залить ее стаканом кипятка (200-250 мл). Полученный состав нужно протомить не менее 2 часов и процедить через марлю. Употреблять по 100 мл полученной жидкости 2 раза в день: после пробуждения и перед сном.

2-й рецепт: кора крушины

При смешивании компонентов необходимо соблюдать указанные пропорции: кора крушины - 3, трава тысячелистника – 1, листочки вахты (трифоли) - 1, получаем соотношение 3:1:1. Одна столовая ложка полученной смеси добавляется в 200 мл кипятка. Необходимо настоять жидкость не менее 1 часа и пить перед сном по 100-200 мл.

3-й рецепт: на основе чабреца

Необходимо в 1 литр белого вина добавить 100 грамм высушенного чабреца, после чего настоять полученный состав в течение 1 недели в темноте. Два раза в день состав нужно встряхивать для лучшего эффекта. После настаивания жидкость необходимо вскипятить и протомить не менее 4 часов. Настойку процедить через марлю, употреблять 3 раза в день перед едой по 30 мл.

4-ый рецепт: прополис

Особо актуален этот рецепт при хронических заболеваниях желудка, в том числе – язве. Необходимо каждый день натощак съедать по 6-8 грамм прополиса. Необходимо тщательно его перетирать зубами или употреблять уже в таком виде. Если организм отреагирует аллергически – прием необходимо тут же прекратить!

5-ый рецепт: облепиха

На 0,5 литров воды необходимо добавить 4 столовые ложки свежих ягод облепихи. Воду прокипятить 5 минут под крышкой, в полученный отвар добавить 4-10 ложек меда по вкусу. Этот отвар необходимо употреблять за 20-30 минут до приема пищи по 1-2 стакана.

6-ой рецепт: перечная мята

Для приготовления этого рецепта вам понадобится:

15 грамм перечной мяты 15 грамм тысячелистника 15 грамм укропа 30 грамм зверобоя Указанные выше ингредиенты необходимо перемешать и две столовые ложки полученной смеси залить 400-500 мл кипятка. Жидкость нужно протомить не менее 2-ух часов, после чего тщательно процедить через марлю. Употребляется отвар 2 раза в день на протяжении двух недель – после пробуждения и перед сном.

Обязательно проконсультируйтесь с врачом!

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Евгения Примак