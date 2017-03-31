Чистка замшевых и лайковых вещей

Вещи из замши моют, применяя порошок , мыло и мыльные хлопья, или чистят сухим способом.

Замшевые вещи светлых тонов или с непрочной окраской чистят мякишем белого хлеба, мелкой шкуркой или резинкой, а также резиновой щеткой, но без сильного трения во избежание удаления краски.

Сильно загрязненные замшевые и лайковые вещи протирают материей, смоченной раствором порошка или мыла (20 г на литр воды) с добавлением нескольких капель нашатырного спирта. Затем вещи промывают водой и высушивают. Не рекомендуется сильно смачивать вещи при чистке.

Жировые пятна на замшевых вещах можно удалить бензином.

Лайковые перчатки чистят мягкой шерстяной или фланелевой тканью, смоченной молоком с добавлением 5 — 6 капель нашатырного спирта на стакан. Если ткань загрязнилась, ее заменяют новой. При чистке белых перчаток в молоко добавляют еще небольшое количество перекиси водорода (10 — 15 капель). После чистки перчатки промывают чистой водой, протирают сухой тканью и сушат. Сильно загрязненные перчатки с жировыми пятнами чистят смесью из одной части скипидара и двух частей бензина или же разбавленным водой нашатырным спиртом.

Сумки и чемоданы из натуральной и искусственной кожи, из клеенки или пластмассы не должны находиться возле батареи или печки.

Чтобы сумка дольше сохранилась, из нее нужно чаще вынимать содержимое и протирать ее внутри.

Загрязненную сумку или чемодан можно слегка помыть в мыльной воде, затем ополоснуть и протереть сухой тряпкой.

Если после мытья краска немного потускнеет, сумку нужно слегка натереть парафином, и она примет свой прежний вид. Однако нужно помнить, что клей, который применяется при изготовлении сумок, очень чувствителен к воде, поэтому необходимо сразу же вытереть сумку досуха. После того как сумка высохнет, ее смазывают бесцветным кремом для обуви и натирают до блеска шерстяной тряпкой.

На сумке из замши водяные пятна выводят так: вещь держат несколько секунд над кипящей водой (от пара следы исчезнут), а потом протирают резиновой щеткой или губкой.

В сумку, которую вы зимой не носите, нужно вложить немного мягкой бумаги, чтобы она не потеряла формы, сумку завернуть в бумагу и положить в шкаф.

Если вы не пользуетесь чемоданом, его следует накрыть чехлом или завернуть в кусок ткани.

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Валентина Соломатина