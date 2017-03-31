Травяной чай для печени
Чай из календулы с семенами моркови хорошо помогает при заболеваниях печени и желчного пузыря, способствует желчеотделению и уменьшению воспаления при холециститах и гепатитах. Травяной чай для печени очень приятный на вкус и замечательно пахнет.
Ингредиенты:
2 ст. ложки цветков календулы,
200 гр. кипятка,
1 ст. ложка семян моркови,
400 гр. горячего молока.
Приготовление:
Залейте цветки календулы кипятком и поставьте настаиваться 2 часа. Почти кипящим молоком залейте семена моркови и поставьте в темное место на 1 час. Когда оба настоя будут готовы, процедите их и перемешайте.
Применение:
Принимайте чай из календулы с семенами моркови по полстакана по утрам, перед едой 6 дней, потом сделайте перерыв 3 дня и повторите курс лечения.Мария Зимина