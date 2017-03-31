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Травяной чай для печени

Травяной чай для печени
 

Чай из календулы с семенами моркови хорошо помогает при заболеваниях печени и желчного пузыря, способствует желчеотделению и уменьшению воспаления при холециститах и гепатитах. Травяной чай для печени очень приятный на вкус и замечательно пахнет.

Ингредиенты:

2 ст. ложки цветков календулы,

200 гр. кипятка,

1 ст. ложка семян моркови,

400 гр. горячего молока.

Приготовление:

Залейте цветки календулы кипятком и поставьте настаиваться 2 часа. Почти кипящим молоком залейте семена моркови и поставьте в темное место на 1 час. Когда оба настоя будут готовы, процедите их и перемешайте.

Применение:

Принимайте чай из календулы с семенами моркови по полстакана по утрам, перед едой 6 дней, потом сделайте перерыв 3 дня и повторите курс лечения.

Мария Зимина
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