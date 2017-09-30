Самые полезные продукты для сердца

Если ваши будни проходят не то что в темпе вальса, а начинаются из самой настоящей лезгинки (ведь нужно «подобрать и обогреть» мужа, детей, родителей, шефа и любимую собаку в придачу, а семь деловых встреч за день - далеко не предел) пора задуматься о продуктах полезных для сердца, чтобы помочь ему справиться с нешуточными нагрузками.

1. Лосось

Этот продукт не только богат на драгоценные омега-3 жирные кислоты, он еще успешно борется с повышенным давлением. Ученые разъясняют, что лосось в рационе человека дважды в неделю снижает риск возникновения ишемического инсульта на 50%. Сердцу полезна, впрочем, любая жирная рыба.

2. Овсянка, овсяное печенье

С холестерином будет бороться клетчатка. Лучше всего выбирать овсяные хлопья, которые прошли минимальную обработку. Именно в них содержится большее количество клетчатки. С овсянки стоит начинать свой день, она поможет контролировать аппетит.

3. Ягоды и зелень

Ягоды содержат важные «строительные материалы» для сердца — флавоноиды и их полимеры. Исследования доказывают, что постоянное употребление флавоноидов в рационе снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 68%. В чем содержатся эти вещества: черника, смородина, виноград, яблоки, вино, брокколи, салат, малина, зеленый лук.

4. Гранат

Один из лучших помощников сердца. Его можно кушать свежим или же пить гранатовый фреш. Он снижает уровень холестерина в крови, улучшает кровообращение, и более того — является защитником стенок сосудов сердца.

Кстати, американцы утверждают, что гранат полезен мужчинам даже в большей степени, поскольку повышает потенцию. А гранатовый сок значительно снижает риск развития рака предстательной железы.

5. Тыква

В ней содержится огромное количество бета – каротина, витамина С и калия. Этот набор полезных веществ активно борется с атеросклерозом сосудов сердца. К тому же тыква приводит в норму водно-солевой баланс и хорошо снижает артериальное давление.

6. Чеснок

Этот продукт призван на борьбу с гипертонией. Он содержит оксид азота и сульфид водорода, благодаря которым тонизируются сосуды и понижается артериальное давление. Есть необходимо по 2 зубчика ежедневно. Дабы избежать неприятного запаха, разрешается глотать не разжевывая.

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Алевтина Мармеладова