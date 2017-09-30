Восемь благотворных свойств ананаса для твоего здоровья

Ананас – это один из наиболее популярных и полезных продуктов в мире. Он ценится не только за свой приятный и сочный вкус, но и за благотворное влияние, которое он оказывает на организм. Несомненная польза и практически полное отсутствие противопоказаний делает его универсальным продуктом.

1. Повышает иммунитет

Ананасовый сок содержит большое количество витаминов, пищевых волокон и органических кислот. Это делает ананас незаменимым источником питательных веществ для человека и при этом здорово повышает сопротивляемость организма к болезням.

2. Укрепляет кости

Употребление ананаса поможет тебе укрепить кости, так как в нём содержится большое количество марганца и кальция. Выпив стакан ананасового сока, ты сможешь обеспечить организм марганцем на 73 % от дневной нормы.

3. Укрепляет десны и зубы

В ананасе содержится большое количество витамина С, который способен укрепить зубы и десны. Также сок ананаса препятствует образованию зубного камня и снижает риск заболевания пародонтозом.

4. Помогает при болях в суставах

Если тебя беспокоят боли в суставах, то ананас должен быть включен в твой рацион, так как он содержит фермент бромелайн, который помогает справится с этой проблемой и уменьшает воспаление и отеки.

5. Полезен для сердца

Чтобы снизить вероятность сердечных приступов, инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний, нужно хотя бы изредка баловать себя таким лакомством.

6. Снижает кровяное давление

В ананасе присутствует калий, который является лучшим веществом для борьбы с гипертонией.

7. Улучшает зрение

Все знают, что продукты с высоким содержанием бета-каротина и витамина А положительно влияют на здоровье глаз. Ананас является как раз таким продуктом. Он также снижает риск потери зрения в старости.

8. Улучшение пищеварения

Ананас стимулирует пищеварение, повышая ферментативную активность желудочного сока. Для праздничного застолья с большим количеством пищи рекомендуется выбирать именно ананасовый сок. Несмотря на все полезные свойства ананаса, его нужно употреблять с осторожностью и в разумных количествах, чтобы не навредить себе.

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Алевтина Мармеладова