Как делать массаж стоп

Массаж стоп оказывает стимулирующее воздействие не только на мышцы ног. Он благотворен для всего организма вцелом. На подошвенной поверхности стопы находятся тысячи нервных окончаний, рефлекторно влияющих на общее состояние человека. Отсюда берет свое начало рефлексология.

Для лучшей циркуляции крови и лимфы особенно полезен массаж между сухожилиями в верхней части стопы. Однако для некоторых людей данная процедура может быть несколько неприятной. Тем не менее показанные ниже приемы местного массажа стопы играют далеко не местную роль, особенно в улучшении общего самочувствия партнера.

Свод стопы

Здесь находятся рефлекторные клетки, которые в современной рефлексологии принято соотносить с позвоночником. Энергичный нажим в этом месте может принести облегчение при болях в спине.

Пальцы ног

На их нижней поверхности находятся клетки, соотносимые в рефлексологии с состоянием глаз, ушей, носовых пазух, зубов. От многих проблем можно избавиться, если вы будете правильно массировать каждый палец ноги.

Предплюсна и плюсна

Стопа состоит из 26 мелких костей: из них 7 костей относятся к предплюсне, 5 - к плюсне, 14 - к фалангам пальцев ног. Массаж пространства между этими косточками порой приносит человеку большую пользу.

Подошвенная поверхность стопы

Здесь нужен выборочный подход, так как только пятка и подушечки подошвы покрыты толстой кожей. Эти места можно массировать очень смело, с большим нажимом. Центр стопы более нежен и требует осторожного обращения.

Приступим к массажу

1. Подложите одну большую подушку под колено партнера, другую - под стопу. Затем возьмите стопу полусогнутыми ладонями с обеих сторон и быстрыми движениями вверх и вниз начинайте растирать ее с боков. Это оказывает расслабляющее воздействие на суставы и мышцы.

2. Чтобы расслабить стопу еще больше, подведите ладони под лодыжку. Сделайте несколько попеременных движений вперед и назад, чтобы нога покачивалась из стороны в сторону.

3. Сожмите левую руку в кулак и прижмите его к подушечкам подошвы. Правую руку положите на стопу сверх и тоже прижмите. Работайте обеими руками поочередно: нажим левым кулаком на подошву, растирание верхней части правой ладонью.

4. Оставьте правую ладонь на стопе сверху, захватите ее покрепче, а левую руку подведите под пятку. Затем мягко потяните пятку на себя и при этом несколько раз покрутите стопу то в одну, то в другую сторону.

5. Положите большие пальцы поверх стопы, остальные пальцы прижмите снизу к подошве. Сводите и разводите большие пальцы, растирая поверхность стопы. Начните сверху, с подъема стопы, и дойдите до основания пальцев.

6. Обхватите стопу левой рукой, прижав большой палец снизу. Большим пальцем правой руки начинайте растирать внутреннюю сторону подошвы, делая небольшие круговые движения и постепенно продвигаясь от пятки к подушечкам. Затем вернитесь обратно. Смените руки и разотрите подошву левой рукой.

7. Оставляя левую руку в прежнем положении, большим и указательным пальцем правой руки прищипните по кругу внешние края пятки. Затем небольшими круговыми движениями большого пальца промассируйте основание пятки.

8 Как и в двух предыдущих случаях, левая рука продолжает держать стопу. Пальцами правой руки обхватите основание пятки сзади. Пройдите массирующим движением "гусеница" от середины пятки до начала подъема стопы. Затем перенесите руку вперед, обхватив стопу сверху и продолжите большим пальцем движение "гусеница", вплоть до основания большого пальца.

9. Обхватите стопу руками с обеих сторон и подушечками сложенных вместе пальцев несколько раз проведите вверх по ступне, до самой лодыжки. Затем небольшими круговыми движениями промассируйте вокруг лодыжки.

10. Прихватите стопу большими пальцами сверху, а остальными снизу Найдите ложбинку между сухожилиями большого пальца и второго пальца, а затем с небольшим нажимом пройдитесь по этой ложбинке большими пальцами рта. Затем нащупайте ложбинки между сухожилиями других пальцев ноги и промассируйте их этим же способом.

11. Возьмитесь правой рукой за пятку, придерживайте ее. Большим и указательным пальцами левой руки потягивайте и массируйте пальцы ног, начиная с большого пальца. При этом большой палец вашей руки должен находиться сверху, а указательный снизу массируемого пальца. Каждый палец следует обминать, растирать, чуть покручивать из стороны в сторону, и, наконец, потягивать.

12. Заканчивайте массаж стопы расслабляющим и успокаивающим поглаживанием. Обхватите ступню руками, левая ладонь сверху, правая снизу левой рукой непрерывно поглаживайте верхнюю часть движением на себя, а правой рукой - от себя, по направлению к лодыжке и голени.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Александра Дроздова