Как отбелить пожелтевшие занавески?

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Синтетические ткани со временем желтеют на солнце, а наши гардины все лето закрывают окно. Кроме того, белые гардины могут посереть от табачного дыма или от загрязненного воздуха на кухне.

1. Обязательно перед стиркой тщательно вытряхиваем гардины, чтобы вся пыль и грязь, которая на них есть не впиталась в ткань при замачивании.

2. Сильно загрязненные занавески замачиваем на 5-6 часов в горячей воде с концентрированным раствором соли: 4 ст. ложки соли на 5 л воды.

3. Стираем тюль на деликатном режиме в стиральной машине.

4. Чтобы тюль после стирки не приобрела трудно разглаживаемые заломы, лучше стирать ее сложив гардину в несколько раз до размера небольшого прямоугольника. Если вы стираете в стиральной машине, то аккуратно сложенную прямоугольником тюль стирайте в специальном мешочке для стирки.

5. Тщательно прополаскиваем гардину и опускаем в холодную соленую воду с 2-3 каплями зеленки. Соленая вода придаст необходимую жесткость гардине, а зеленка - белоснежность.

Чтобы тюль сохранил свой непревзойденный вид надолго, придерживайтесь следующих правил:

1. Не стоит гладить белый тюль после стирки. Дайте воде стечь и повесьте тюль на место. Под собственным весом он разгладится.

2. Стирать тюль следует в специальных средствах при 30 градусах. Только в случае добавления отбеливателя, температуру можно сделать чуть выше 40 градусов.

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Мария Зимина