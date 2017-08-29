Лекарственные травы, которые помогут очистить печень

Состояние печени — важный показатель здоровья человека. Важно заботиться о ней, придерживаясь здорового образа жизни и правильных привычек. Поскольку от работы печени зависит нормальное функционирование других внутренних органов.

Если ты хочешь очистить печень и желчный пузырь наиболее естественным образом, обрати внимание на следующие растения — они помогут в детоксикации этих органов.

Кора борутуту

Кора дерева борутуту (ее можно приобрести в аптеке или фитомагазине) обладает множеством полезных свойств, которые люди используют на протяжении многих лет для детоксикации печени, желчного пузыря и всей пищеварительной системы. Кроме того, это отличное средство очищает нашу кровь. Также благодаря высокому содержанию антиоксидантов оно выводит вредные вещества и токсины, которые попадают в наше тело с водой, пищей или формируются из-за стресса, и укрепляет защитные свойства организма

Цикорий

Цикорий — кладезь полезных веществ и свойств для нашего здоровья. Он оказывает большую помощь в детоксикации не только печени, но и желчного пузыря. Корень этого растения способен предотвратить образование желчных камней. Настой из одной чайной ложки молотого корня цикория и двух чашек воды станет прекрасным оздоравливающим фиточаем, который рекомендуется принимать два раза в день.

Чистотел

Это растение часто используют для очищения печени, желчного пузыря, крови; лечения респираторных заболеваний и смягчения симптомов нарушения пищеварения.

Расторопша пятнистая

Зрелые плоды и семена расторопши пятнистой обладают гепапротекторным действием — они способны восстанавливать ткани печени и защищать ее от вредного воздействия. Кроме того, расторопша повышает выработку желчи, что важно для эффективной работы печени.

Настой или отвар семян расторопши помогает контролировать уровень холестерина в крови и насыщает тело большим объемом антиоксидантов, которые нейтрализуют влияние свободных радикалов и препятствуют воспалению печени и желчного пузыря.

Мята перечная

Листья перечной мяты могут эффективно содействовать правильной работе печени и желчного пузыря, а также всей пищеварительной системы. Мята расслабляюще действует на мышцы и снижает болевые ощущения при колике или других расстройствах желудка и кишечника.

Куркума

Куркума является мощным антиоксидантом, который оказывает большое содействие в выведение токсинов из организма, очищении крови и поддержании всего организма в лучшей форме. Также куркума регулирует кровообращение, поэтому ее регулярное употребление рекомендуется для оздоровления печени.

Щавель желтый

Корень этого растения используют для детоксикации, особенно в случае, если некоторые вещества и препараты запрещены к употреблению, чтобы не навредить печени и желчному пузырю. Щавель стимулирует сокращения мускулатуры кишечника, помогая при запорах. Он может помочь при заболеваниях почек, поскольку повышает производство мочи, помогая выведению вредных субстанций из почек, мочевого пузыря и всего тела.

Чанка Пьедра (Камнеломка)

Все полезные свойства этого удивительного растения не изучены до сих пор, однако, известно, что оно активно помогает предотвратить и решить проблемы с печенью и почками.

Для того, чтобы воспользоваться ее лечебным эффектом, приготовь настой из трех стаканов кипятка и трех чайных ложек листьев этой травы (их можно приобрести в аптеке или фитомагазине). Прокипяти смесь в течение пятнадцати минут, а затем сними с плиты и дай отвару остыть. Отвар можно принимать три раза в день на протяжении недели.

Обрати внимание: использовать эту траву категорически не рекомендуется во время беременности и лактации, а также при наличии гипертонии или диабета.

Лечебные травы и растения могут быть отличным средством в борьбе и предупреждении различных заболеваний, поэтому важно знать, какие именно из них использовать в том или ином случае. Однако, стоит проявлять осторожность и перед началом фитотерапии проконсультироваться у врача на предмет противопоказаний.

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Валентина Соломатина