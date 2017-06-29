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Хозяйке на заметку

Пьем ароматный чай

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Что лучше добавить в чай, чтобы получить максимум пользы и насладиться его ароматом?

1. Гвоздика

Облегчает головную боль и делает дыхание свежим. Чай с гвоздикой поможет после трудного дня успокоить нервы и навести порядок в мыслях.

2. Чабрец

Поможет после сытного застолья, наладить пищеварение и убирать неприятные ощущения в области желудка.

3. Имбирь

Стимулирует защитные функцию иммунной системы и согревает после долгой прогулки на холоде. Пейте чай с имбирем, если вдруг намочили ноги, перемерзли или после перенесенной простуды, ОРВИ, гриппа.

4. Корица

Приводит в норму содержание сахара в крови, поэтому чаем с корицей неплохо запивать сладости и хлеб с сыром.

5. Чай с мятой

Поможет заснуть и проснуться с восстановленными силами, так как имеет свойство успокаивать нервы, снимать стресс. 

В этих специях: ваниль, корица, чабрец, имбирь, гвоздика уровень антиоксидантов выше, чем в грибах, овощах и даже свежих ягодах.

А вот чаи с фруктами не могут похвастаться столькими полезными свойствами. Даже лимон, который как известно содержит большое количество витамина С, утрачивает его, попадая в кипяток.

 

Евгения Примак
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