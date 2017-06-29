Пьем ароматный чай
Что лучше добавить в чай, чтобы получить максимум пользы и насладиться его ароматом?
1. Гвоздика
Облегчает головную боль и делает дыхание свежим. Чай с гвоздикой поможет после трудного дня успокоить нервы и навести порядок в мыслях.
2. Чабрец
Поможет после сытного застолья, наладить пищеварение и убирать неприятные ощущения в области желудка.
3. Имбирь
Стимулирует защитные функцию иммунной системы и согревает после долгой прогулки на холоде. Пейте чай с имбирем, если вдруг намочили ноги, перемерзли или после перенесенной простуды, ОРВИ, гриппа.
4. Корица
Приводит в норму содержание сахара в крови, поэтому чаем с корицей неплохо запивать сладости и хлеб с сыром.
5. Чай с мятой
Поможет заснуть и проснуться с восстановленными силами, так как имеет свойство успокаивать нервы, снимать стресс.
В этих специях: ваниль, корица, чабрец, имбирь, гвоздика уровень антиоксидантов выше, чем в грибах, овощах и даже свежих ягодах.
А вот чаи с фруктами не могут похвастаться столькими полезными свойствами. Даже лимон, который как известно содержит большое количество витамина С, утрачивает его, попадая в кипяток.
Евгения Примак