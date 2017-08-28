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Хозяйке на заметку

Как быстро снять усталость после долгого сидения за компьютером

 
Как быстро снять усталость после долгого сидения за компьютером. 13701.jpeg

Чтобы улучшить самочувствие, надо помассировать несколько точек на лице. Практически сразу вы почувствуете себя намного бодрее.

Точка № 1. Внутренний угол глаз. Надавить синхронно с обеих сторон.

Точка № 2. Сразу три точки. Внешний край брови, середина и внутренний край. Надавливать на симметричные точки на обеих бровях одновременно.

Точка № 3. Выпуклый бугорок над переносицей строго между бровей.

Точка № 4. Под зрачком глаза на расстоянии в полсантиметра от нижнего века. Надавливать одновременно под обоими глазами.

Как нажимать?

Указанные точки нужно массировать кончиками пальцев в течение минуты. Нажимать сильно, но не до появления болевых ощущений.

Евгения Примак
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