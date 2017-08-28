Как быстро снять усталость после долгого сидения за компьютером
Чтобы улучшить самочувствие, надо помассировать несколько точек на лице. Практически сразу вы почувствуете себя намного бодрее.
Точка № 1. Внутренний угол глаз. Надавить синхронно с обеих сторон.
Точка № 2. Сразу три точки. Внешний край брови, середина и внутренний край. Надавливать на симметричные точки на обеих бровях одновременно.
Точка № 3. Выпуклый бугорок над переносицей строго между бровей.
Точка № 4. Под зрачком глаза на расстоянии в полсантиметра от нижнего века. Надавливать одновременно под обоими глазами.
Как нажимать?
Указанные точки нужно массировать кончиками пальцев в течение минуты. Нажимать сильно, но не до появления болевых ощущений.Евгения Примак