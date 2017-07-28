Пять вариантов правильного питания на целый день
Вы ищите эффективный и безопасный способ, который приведёт вас к идеалу? Освоив правильное питание на каждый день, вы с лёгкостью придёте в форму и сохраните желаемые объёмы на всю жизнь.
Первый
Утро: Овсяная каша с отрубями плюс ¼ чайной ложки меда, плюс корица по вкусу, плюс 0,5 банана. Чай или кофе с половинкой апельсина.
Перекус: Яблоко (порезать ломтиками и посыпать корицей) и половинка апельсина.
Обед: Завернутые в лаваш зелень, сырок, кусочки мяса, овощи. Смазать двумя каплями сметаны с низкой жирностью или творожком Президент 0%.
На десерт: яблоко.
Перекус: Киви, половинка яблока и половинка апельсина порезанные.
Ужин: зеленый салат плюс курица или рыбка, запеченные в рукаве со специями.
В перерывах пьем любой чай без сахара, кофе, воду с лимоном.
Второй
Утро: 1% молоко, половинка банана, другие фрукты перемешать в блендере.
Перекус: Половинка яблока плюс пару сухофруктов и орехов.
Обед: Бульон нежирный с отрубным хлебцом, кусочек мяса.
Перекус: Морковка, половинка яблока.
Ужин: маленькая порция макарон твердых сортов, заправленные томатным соком, специями, порезанными брокколи и стрючковой фасолью. Зеленый салат.
В перерывах пьем любой чай без сахара, кофе, воду с лимоном.
Третий
Утро: Два небольших бутерброда (половинки) с авокадо, присыпанного солью, пару ломтиков сыра, пару кусочков перца. Чай или кофе с половинкой апельсина.
Перекус: Яблоко (порезать ломтиками и посыпать корицей) и половинка апельсина. Можно другие фрукты и ягоды (но не банан или виноград).
Обед: Запеченные в духовке ломтики картошки «по селянски» (четвертинки со шкуркой посолить, выложить на противень, смазанный оливковым маслом, добавить специи, запекать 40 мин), салат, грибы.
На десерт: фрукты.
Перекус: Фрукты или стакан 1% кефира.
Ужин: зеленый салат плюс курица или рыбка, запеченные в рукаве со специями.
В перерывах пьем любой чай без сахара, кофе, воду с лимоном.
Четвертый
Утро: Жареное яйцо с помидором, 1 отрубной хлебец, пару кусочков морковки и перца. Чай или кофе.
Перекус: Кефир, яблоко с корицей.
Обед: Салат, несколько ломтиков мяса, пару кусочков сыра, морковка, фрукты.
Перекус: Пару сухофруктов или орехов.
Ужин: вареный нут или фасоль, рыбка, ломтики овощей.
В перерывах пьем любой чай без сахара, кофе, воду с лимоном.
Пятый
Утро:1% творог с фруктами и медом, пару крекеров из цельнозерновой муки.
Перекус: Кефир.
Обед: Омлет, в который завернуты тушеные овощи, пару кусочков сыра, фрукты.
Перекус: фрукты.
Ужин: коричневый рис с овощами, маленький кусочек курицы.
Мария Зимина