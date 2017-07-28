Пять вариантов правильного питания на целый день

Вы ищите эффективный и безопасный способ, который приведёт вас к идеалу? Освоив правильное питание на каждый день, вы с лёгкостью придёте в форму и сохраните желаемые объёмы на всю жизнь.

Первый

Утро: Овсяная каша с отрубями плюс ¼ чайной ложки меда, плюс корица по вкусу, плюс 0,5 банана. Чай или кофе с половинкой апельсина.

Перекус: Яблоко (порезать ломтиками и посыпать корицей) и половинка апельсина.

Обед: Завернутые в лаваш зелень, сырок, кусочки мяса, овощи. Смазать двумя каплями сметаны с низкой жирностью или творожком Президент 0%.

На десерт: яблоко.

Перекус: Киви, половинка яблока и половинка апельсина порезанные.

Ужин: зеленый салат плюс курица или рыбка, запеченные в рукаве со специями.

В перерывах пьем любой чай без сахара, кофе, воду с лимоном.

Второй

Утро: 1% молоко, половинка банана, другие фрукты перемешать в блендере.

Перекус: Половинка яблока плюс пару сухофруктов и орехов.

Обед: Бульон нежирный с отрубным хлебцом, кусочек мяса.

Перекус: Морковка, половинка яблока.

Ужин: маленькая порция макарон твердых сортов, заправленные томатным соком, специями, порезанными брокколи и стрючковой фасолью. Зеленый салат.

В перерывах пьем любой чай без сахара, кофе, воду с лимоном.

Третий

Утро: Два небольших бутерброда (половинки) с авокадо, присыпанного солью, пару ломтиков сыра, пару кусочков перца. Чай или кофе с половинкой апельсина.

Перекус: Яблоко (порезать ломтиками и посыпать корицей) и половинка апельсина. Можно другие фрукты и ягоды (но не банан или виноград).

Обед: Запеченные в духовке ломтики картошки «по селянски» (четвертинки со шкуркой посолить, выложить на противень, смазанный оливковым маслом, добавить специи, запекать 40 мин), салат, грибы.

На десерт: фрукты.

Перекус: Фрукты или стакан 1% кефира.

Ужин: зеленый салат плюс курица или рыбка, запеченные в рукаве со специями.

В перерывах пьем любой чай без сахара, кофе, воду с лимоном.

Четвертый

Утро: Жареное яйцо с помидором, 1 отрубной хлебец, пару кусочков морковки и перца. Чай или кофе.

Перекус: Кефир, яблоко с корицей.

Обед: Салат, несколько ломтиков мяса, пару кусочков сыра, морковка, фрукты.

Перекус: Пару сухофруктов или орехов.

Ужин: вареный нут или фасоль, рыбка, ломтики овощей.

В перерывах пьем любой чай без сахара, кофе, воду с лимоном.

Пятый

Утро:1% творог с фруктами и медом, пару крекеров из цельнозерновой муки.

Перекус: Кефир.

Обед: Омлет, в который завернуты тушеные овощи, пару кусочков сыра, фрукты.

Перекус: фрукты.

Ужин: коричневый рис с овощами, маленький кусочек курицы.

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Мария Зимина