Десять продуктов, которые продлят молодость кожи

Как это ни прискорбно, но молодость - состояние не вечное, и более того - очень быстротечное. Продлить ее - естественное желание для каждого человека. Вот диетологи уверены, что сделать это не только можно, но и нужно, и назвали 10 продуктов, которые помогут сохранить кожу молодой - подарить ей упругость и значительно уменьшить количество морщин.

Свекла

Что умеет: очищать организм. Свеклу называют идеальным абсорбентом, а регуляряное употребление ее в пищу быстро сказывается на состоянии кожи: пропадают прыщи, улучшается цвет лица, а клетки кожи получают больше кислорода.

Сколько надо: 1 свекла в сутки.

Петрушка

Что умеет: стимулировать выработку глутатиона - уникального вещества, которое врачи называют матерью всех антиоксидантов. Способность организма производить глутатион определяется генетически, а последние исследования показывают, что у 30% людей наблюдается недостаточная активность глутатиона.

Сколько надо: 3-4 веточки в сутки.

Тыквенные семечки

Что умеют: благодаря содержанию цинка предотвращают высыпания на коже, улучшают ее эластичность. А еще цинк защищает клетки эпидермиса от воздействия ультрафиолета, борется с морщинами и улучшает тургор кожи.

Сколько надо: одна горсть в день.

Сливочное масло

Что умеет: разглаживать кожу, уменьшать покраснения, удерживать оптимальный водный баланс эпидермиса.

Сколько надо: 1 пачка в неделю.

Жирная рыба

Что умеет: жирные кислоты обладают противовоспалительными свойствами и улучшают состояние кожи, ногтей и волос. А еще рыбий жир, который мы все ненавидели в детстве, разглаживает поверхность кожи, уменьшая мелкие морщинки.

Сколько надо: 300 граммов рыбы в неделю.

Какао

Что умеет: бороться со свободными радикалами и уменьшать воспалительные процессы в эпидермисе.

Сколько надо: чайная ложка в день, можно в виде напитка, а можно, например, посыпать какао йогурт или кашу.

Миндаль

Что умеет: укреплять стенки сосудов и предотвращать купероз, так как содержит аргинин.

Сколько надо: 10-15 орешков в сутки.

Томатная паста

Что умеет: ликопин, который содержится в помидорах, в отличие от многих других веществ, хорошо усваивается и действует эффективнее после термообработки. Поэтому томатная паста (томатный сок или пюре) полезнее, чем свежий помидор. Ликопин подавляет активность свободных радикалов и считается лучшим антиоксидантом из широко доступных.

Сколько надо: 2 столовые ложки томатной пасты или 1 стакан томатного сока в день.

Лимон

Что умеет: выводить из организма токсины и стимулировать иммунную систему, в том числе защитные функции кожи.

Сколько надо: сколько угодно.

Имбирь

Что умеет: уменьшать воспалительные процессы, стимулировать лимфодренаж, убирать отеки и возвращать коже упругость и плотность.

Сколько надо: чайная ложка тертого корня в сутки, идеально - добавлять в чай.

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Алевтина Мармеладова