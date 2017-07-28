Десять продуктов, которые продлят молодость кожи
Как это ни прискорбно, но молодость - состояние не вечное, и более того - очень быстротечное. Продлить ее - естественное желание для каждого человека. Вот диетологи уверены, что сделать это не только можно, но и нужно, и назвали 10 продуктов, которые помогут сохранить кожу молодой - подарить ей упругость и значительно уменьшить количество морщин.
Свекла
Что умеет: очищать организм. Свеклу называют идеальным абсорбентом, а регуляряное употребление ее в пищу быстро сказывается на состоянии кожи: пропадают прыщи, улучшается цвет лица, а клетки кожи получают больше кислорода.
Сколько надо: 1 свекла в сутки.
Петрушка
Что умеет: стимулировать выработку глутатиона - уникального вещества, которое врачи называют матерью всех антиоксидантов. Способность организма производить глутатион определяется генетически, а последние исследования показывают, что у 30% людей наблюдается недостаточная активность глутатиона.
Сколько надо: 3-4 веточки в сутки.
Тыквенные семечки
Что умеют: благодаря содержанию цинка предотвращают высыпания на коже, улучшают ее эластичность. А еще цинк защищает клетки эпидермиса от воздействия ультрафиолета, борется с морщинами и улучшает тургор кожи.
Сколько надо: одна горсть в день.
Сливочное масло
Что умеет: разглаживать кожу, уменьшать покраснения, удерживать оптимальный водный баланс эпидермиса.
Сколько надо: 1 пачка в неделю.
Жирная рыба
Что умеет: жирные кислоты обладают противовоспалительными свойствами и улучшают состояние кожи, ногтей и волос. А еще рыбий жир, который мы все ненавидели в детстве, разглаживает поверхность кожи, уменьшая мелкие морщинки.
Сколько надо: 300 граммов рыбы в неделю.
Какао
Что умеет: бороться со свободными радикалами и уменьшать воспалительные процессы в эпидермисе.
Сколько надо: чайная ложка в день, можно в виде напитка, а можно, например, посыпать какао йогурт или кашу.
Миндаль
Что умеет: укреплять стенки сосудов и предотвращать купероз, так как содержит аргинин.
Сколько надо: 10-15 орешков в сутки.
Томатная паста
Что умеет: ликопин, который содержится в помидорах, в отличие от многих других веществ, хорошо усваивается и действует эффективнее после термообработки. Поэтому томатная паста (томатный сок или пюре) полезнее, чем свежий помидор. Ликопин подавляет активность свободных радикалов и считается лучшим антиоксидантом из широко доступных.
Сколько надо: 2 столовые ложки томатной пасты или 1 стакан томатного сока в день.
Лимон
Что умеет: выводить из организма токсины и стимулировать иммунную систему, в том числе защитные функции кожи.
Сколько надо: сколько угодно.
Имбирь
Что умеет: уменьшать воспалительные процессы, стимулировать лимфодренаж, убирать отеки и возвращать коже упругость и плотность.
Сколько надо: чайная ложка тертого корня в сутки, идеально - добавлять в чай.
Алевтина Мармеладова