Как отстирать белые носки

Белые носки являются неотъемлемым предметом гардероба, так как прекрасно вписываются в повседневный и спортивный стиль. Проблема в том, что чаще всего они выглядят хорошо только, когда новые. Часто уже после первой стирки они приобретают некрасивый серый оттенок, а на ткани появляются катышки. Как же отстирать белые носки?

1 способ:

Белые носки легче отстирываются, если перед стиркой их замочить в растворе борной кислоты: 1 столовая ложка кислоты на 1 литр теплой воды. Замочить носки на 1 – 2 часа в этом растворе. Затем, тщательно прополоскать и отправить в машинку, или постирать вручную. Носки лучше стирать в машинке, при режиме полной стирки для хлопка, при температуре 40 или 60 градусов.

2 способ:

Лимон - старое средство для стирки носков. Сок лимона широко используется для удаления пятен не только с белых носков, но и с различных хлопчатобумажных тканей светлого цвета. Лимон играет роль натурального отбеливателя, который помогает возвращать ткани, ее былую белизну «натуральным» способом.

Применяют лимон при стирке белых носков так: Можно поместить носки в таз, и залить теплой водой (но не горячей!), добавив несколько капель лимона. Оставить на некоторое время замоченными. Затем постирать руками или в машинке.

Если замачивание в "лимонной воде” не помогает, тогда можно попробовать, выдавливать лимонный сок прямо на пятно, а затем втирать пальцами отбеливатель (или любой стиральный порошок), для белых тканей. Немного потерев руками, сразу же положить в стиральную машинку с другими белыми вещами.

При полоскании белого белья и светлых носков, можно добавлять в машинку полчашки питьевой соды, а затем - еще четверть во время самого цикла. Стирайте белые носки и белые вещи чаще, чем любые цветные. Белые носки необходимо стирать после каждой носки.

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Александра Дроздова