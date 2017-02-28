Натуральные средства для стирки своими руками

Натуральные средства для стирки могут стать прекрасной альтернативой фирменным стиральным порошкам. Самодельные стиральные средства хороши, если в доме есть дети – зачем им лишняя химия? Сделанный собственными руками стиральный порошок будет выходом и для тех, кто страдает аллергией на химические составляющие. Вы будете приятно удивлены эффективностью самодельных натуральных средств для стирки белья.

Самодельный стиральный порошок.

Вместо того, чтобы переплачивать за отдельное стиральное средство для трудновыводимых пятен, можете попробовать сделать стиральный порошок самостоятельно. На основные ингредиенты вы потратите копейки, а вещи будут выглядеть как новенькие после множества стирок. Чем можно заменить стиральный порошок?

Что вам понадобится:

32 ст. ложки (чуть меньше 500 г) хозяйственной соды, ее также называют стиральной содой.

¼ стакана перекиси водорода

Отмерьте и добавьте стиральную соду в миску, затем добавьте перекись водорода. Аккуратно перемешайте вилкой. Разбивайте комки. Средство должно иметь текстуру, как у песка.

При взаимодействии с водой средство выделяет пузырьки кислорода, которые помогают справиться с трудновыводимыми пятнами. Это самодельное средство для стирки можно использовать как отдельно, так и вместе со стиральным порошком для усиления эффекта стирки.

Вы также можете замочить белье с множеством пятен в теплой воде с ¼ стакана самодельного моющего средства за час до стирки.

Средство не подходит для стирки шерстяных и шелковых вещей! Стирать нужно при температуре выше 50 градусов.

Самодельный натуральный пятновыводитель.

Давайте приготовим домашний пятновыводитель своими руками. Этот натуральный пятновыводитель состоит из трех ингредиентов, на покупку которых понадобятся копейки. Пятновыводитель неплохо справляется даже с жирными пятнами.

Что вам понадобится:

1 ст/л жидкости для мытья посуды

1 ст/л обычной соды

1 ст/л перекиси водорода

Смешайте ингредиенты до однородной массы, нанесите чистой губкой или зубной щеткой на пятно и аккуратно вотрите в ткань. Через 2 минуты смойте и постирайте в стиральной машине. Если вы работаете с тонким материалом или вас беспокоит возможное выбеливание яркой ткани – проверьте капельку средства на обратной стороне в самом незаметном месте.

Жидкий стиральный порошок своими руками.

За те же деньги, что вы потратите на жидкое средство для стирки можно сделать галлоны самодельного и абсолютно натурального жидкого средства для стирки.

Что вам понадобится:

8 ст. ложек стиральной соды.

4 ст. ложки буры

1 стакан кипятка

1 ст. ложка кастильского мыла (можно обычного туалетного с приятным запахом)

¼ стакана дистиллированной белого уксуса

Горячая вода (полтора – два литра)

Эфирные масла (необязательно)

Отмерьте и смешайте стиральную соду и буру (оба компонента продаются в хозяйственном отделе) в большой миске или контейнере. Избавьтесь от комков. Залейте смесь кипятком и мешайте до растворения сухих элементов. Введите мыло, предварительно протерев его на терке. Добавьте уксус и перемешайте. Добавьте теплую воду. Вы можете также добавить 10-20 капель вашего любимого эфирного масла, чтобы получить приятный запах.

Теперь вы готовы заняться стиркой! Около 1/3 стакана самодельного жидкого порошка требуется для большого объема грязного белья.

Натуральный кондиционер для белья.

Изготовленный из полностью натуральных ингредиентов, этот ЭКО-кондиционер для белья поможет сделать одежду мягкой и освежит ее без искусственных ароматизаторов и химических ингредиентов.

Что вам понадобится:

450 г дистиллированного белого уксуса

Эфирное масло

Душистые травы

Добавьте в уксус 10-12 капель вашего любимого эфирного масла. Для дополнительной свежести добавьте веточку свежего розмарина, лаванды или мяты. При стирке добавьте 4 ст. ложки самодельного кондиционера на одну загрузку белья.

Уксус – это натуральный смягчающий агент, что делает его незаменимым в приготовлении стиральных средств. Эфирные масла обладают антибактериальными свойствами.

Таблетки для стирки своими руками.

Стирка не должна быть рутиной. Вместо того, чтобы бесконечно нашпиговывать вашу стиральную машину кучей средств для стирки – порошком, кондиционером, отбеливателем, — можно сделать абсолютно натуральные универсальные таблетки для стирки своими руками.

Что вам понадобится:

350 г стиральной соды

Брикет хозяйственного мыла

2 ст/л английской соли (можно купить в хозяйственном магазине или в аптеке под названием сульфат магния)

3 ст/л перекиси водорода

Четверть стакана уксуса

15-20 капель любого эфирного масла

Натрите мыло на терку и смешайте со стиральной содой и английской солью. Мыло и сода отлично очищают ткани, а английская соль смягчает воду и ткань. Теперь добавьте перекись водорода и перемешайте. Перекись водорода отбеливает одежду и освежает цвета. Добавьте уксус и эфирное масло для аромата. Готовая смесь напоминает мокрый песок и слипается при нажатии.

Накройте противень пергаментной бумагой, а затем используйте закругленные мерные ложки для формирования таблеток. Делайте таблетки плотными. Немного подсушите в духовке при маленькой температуре. Можно оставить и просто так, таблетки просохнут в течение суток и будут готовы к использованию.

Натуральный отбеливатель своими руками.

Вместо того, чтобы покупать агрессивные отбеливатели, которые высокотоксичны и со временем разрушают ткань, можно приготовить натуральную отбеливающую смесь из натуральных и безопасных ингредиентов. Самодельный отбеливатель не имеет резкого запаха.

Что вам понадобится:

1 стакан перекиси водорода

½ стакана уксуса

1 столовая ложка лимонного сока

½ стакана воды

Эфирные масла (необязательно)

Готовый отбеливатель нужно хранить в светонепроницаемом контейнере-распылителе. За 10 минут до стирки распылите отбеливатель на пятна, если таковые имеются, затем добавьте в стиральную машину. Отбеливатель годен в течение месяца.

Надеюсь, вам понравятся эти рецепты самодельных средств для стирки белья. Теперь вы знаете, как сделать средства для стирки без химии.

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Валентина Соломатина