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Кардамон - не просто пряность

Кардамон - не просто пряность
 

Райское зерно - так называли кардамон древние. И сегодня эта чудо-специя вызывает восторг у жителей самых разных уголков планеты.  Это отличное лечебное и профилактическое средство.

1. Универсальный антисептик. Отвар 1 ст. ложки семян кардамона, приготовленный путем кипячения в одном стакане воды в течение 20 минут считается универсальным антисептиком. Он обладает антибактериальным свойством, и, поэтому может применяться при бытовых пищевых отравлениях, для полоскания горла при ангине, при стоматитах и гингивитах.

2. Профилактика кариеса. Для этого неплохо иногда пожевать 1-2 щепотки кардамона. Однако это принесет пользу только людям без «дырок» в зубах и язвочек в полости рта.

3. Косметическое средство. Отваром кардамона ополаскивают волосы против жирной себореи и перхоти.

4. Для похудения. Его добавляют в ванны, особенно в солевые. Чтобы немного разогреть свое тело, достаточно половины литра отвара на 1 кг морской соли для стандартной ванны. Процедура длится не более 20 мин, желательно делать это в нижнем белье, чтобы защитить слизистые оболочки.

5. Вместо ферментных препаратов для улучшения пищеварения. Кардамон, заваренный вместе с гвоздикой и имбирем в пропорции 1:1, является хорошим аналогом современных ферментных «банкетных таблеток», употребляемых после переедания. По некоторым данным, эта пряность способна корректировать состояние алкогольной интоксикации и снимать похмельный синдром, так что главное острое блюдо на вечеринке может оказаться очень кстати.

6. Тоник и заменитель жевательной резинки. Семена кардамона при жевании не только освежают дыхание, но и оказывают легкий тонизирующий эффект.

А еще жевание кардамона избавляет от тошноты, например, в том случае, если человек плохо переносит поездку в транспорте.

Валентина Соломатина
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