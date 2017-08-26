Тибетский рецепт выведения камней из почек – черный перец

Перечница стоит у нас на каждом столе. Но далеко не каждый знает, что на Востоке черный перец считается энергетическим продуктом и используется при лечении многих заболеваний, в частности, для выведения камней из почек.

Родиной этой знаменитой пряности является Индия. Горошинки черного перца - это высушенные незрелые плоды вечнозеленой лианы, произрастающей исключительно в тропиках.

По сведениям врачевателей древнего Востока, черный перец увеличивает переваривающую силу желудка и энергию нервной системы, укрепляет мышцы, причем, не имеет в этом себе равных.

Для выведения камней из почек существует древний восточный рецепт: нужно взять изюм , полученный из черного винограда, достать из него косточки и вместо косточек заложить одну горошинку черного перца.

Употреблять по одной штуке в день, перед обедом, лучше в промежутке от 12 до 13 часов, в течение недели.

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Валентина Соломатина