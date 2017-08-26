Тибетские рецепты от бессонницы

Очень многих людей беспокоит плохой сон. Особенно самочувствие реагирует у тех людей, кто страдает заболеваниями сердца и сосудов. В бессоннице выделяют три этапа течения заболевания.

Первый этап – это трудности начала сна, то есть возникают проблемы с засыпанием.

Второй этап – характеризуется частыми ночными пробуждениями от тяжелого сна или звуков, кошмаров, ощущения болей, резких движений, нарушения дыхания, после которых человек долгое время не может уснуть.

Третий этап – здесь уже возникают проблемы тяжелого утреннего подъема, ощущения разбитости, снижение работоспособности, сонливость.

Восточная медицина предлагает три способа побороть бессонницу, не прибегая к таблеткам:

Медово-имбирный напиток

Выпивайте в такие дни перед сном стакан горячей воды с одной чайной ложкой мёда и молотым имбирем, взятым на кончике ножа. Обратите внимание: не чай, кофе или другой иньский напиток, а именно горячая вода, дающая организму мужскую энергию Ян.

Мед обеспечит хороший сон, а имбирь — также активный Ян-продукт, который будет противодействовать Инь луны.

Полынный настой

За два часа до сна взять 1-2 столовые ложки корней или травы полыни обыкновенной и залить кипятком. Через два часа, перед отходом ко сну, выпить настой.

Маслотерапия

Скрученную конусом ватку смочите в подсолнечном масле и засуньте в ухо, вторую такую же ватку — во второе ухо. Не вынимайте вату всю ночь.

Надо сказать, второй способ полностью признаёт и современная наука как один из самых эффективных методов борьбы с бессонницей. Доброй вам ночи!

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Евгения Примак