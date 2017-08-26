Девять важнейших свойств брокколи

Брокколи нередко называют королевой капусты. Эта, известная со времен Древнего Рима, однолетняя культура славится своими многочисленными полезными свойствами.

1) Активный помощник в борьбе с раком. Вещества, содержащиеся в нем, благодаря своим противовоспалительным, антиоксидантным и стимулирующим свойствам, способны разрушить цепочку «хроническое воспаление – окислительный стресс – токсикация – рак».

2) Содержит омега 3 жирные кислоты в виде альфа-линоленовой кислоты, необходимой для профилактики атеросклероза, болезней сердечнососудистой системы и других.

3) Ценный источник кемпферола, биоактивного вещества, укрепляющего сосуды, помогающего выводить токсины, обладающего антиаллергическим, общеукрепляющим и тонизирующим эффектом.

4) Высокая концентрация витамина C защищает наши клетки от атак свободных радикалов и замедляет старение организма.

5) Благодаря клетчатке брокколи благотворно влияет на пищеварительную систему.

6) Пищевые волокна защищают слизистую от бактерий, язв, гастрита и других заболеваний.

7) Налаживает холестериновый обмен в организме.

8) Полезен для зрения и защищает глаза от катаракты.

9) Помогает усваиваться витамину D.

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Валентина Соломатина