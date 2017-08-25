Восемь натуральных продуктов, уничтожающих паразитов в организме

От паразитарных болезней страдает бо́льшая часть населения мира. В борьбе с паразитами вашему организму помогут распространённые природные лекарства.

Паразитарные болезни распространены намного шире, чем кажется большинству людей. Существует много различных видов паразитов. По сути, есть большая вероятность, что у вас и у трети ваших знакомых в организме живут паразиты. Если допустить, что существует большое количество распространённых паразитов, о которых мы ещё не знаем, то можно сделать вывод, что от паразитов страдает большинство из нас. Если пойти дальше и отнести к паразитам грибок Кандида (большинство людей не считают грибок паразитом, хотя он подходит под это определение), тогда можно утверждать, что бо́льшая часть населения мира испытывает проблемы со здоровьем из-за паразитов.

Ниже представлен список из восьми натуральных продуктов, употребление которых поможет вам справиться с паразитами в организме.

Чеснок борется со всеми вредными организмами, которые могут нанести урон вашему здоровью. Чеснок ненавидят не только вампиры, но и вирусы, грибки, бактерии, паразиты и рак. Чеснок – абсолютно поразительный продукт, который является лучшим в своём деле – в борьбе с вирусами и бактериями. Он даже способен выводить из организма тяжёлые металлы. К тому же чеснок очень эффективно отпугивает кровососущих паразитов, например комаров, клещей и блох.

Фитотерапевты любят чёрный орех (Juglans nigra) и его зелёную скорлупу за способность очищать кровь и кишечник. Скорлупа чёрного ореха используется для лечения грибковых инфекций. Сок зелёной скорлупы применяется для уничтожения паразитов. Использовать нужно только зелёную скорлупу.

Полынь горькая (Artemisia absinthium) – это многолетнее травянистое растение с маленькими жёлто-зелёными цветками. Листья и цветки полыни используются для лечения заболеваний желудка, а также полынь является мощным оружием против кишечных глистов. Беременным и кормящим грудью женщинам следует избегать употребления полыни. Полынь обладает мощными антимикробными свойствами и используется при лечении других инфекций.

Эфирное масло гвоздики используется для уничтожения яиц глистов, которые паразиты откладывают в кишечнике человека. Считается, что гвоздика – это единственный натуральный продукт, способный уничтожать яйца почти всех паразитов.

Трио из чёрного ореха, полыни и гвоздики способно нарушать жизненные циклы паразитов. Кроме того, гвоздика обладает антибактериальными, противовирусными и противогрибковыми свойствами. Масло гвоздики обладает сильным противомикробным эффектом широкого спектра.

Тимьян – одно из лучших травянистых растений для стимуляции вилочковой железы – главной железы иммунной системы. Тимьян помогает стимулировать естественные защитные механизмы человеческого организма и очень хорошо сочетается с эхинацеей для улучшения состояния нашей иммунной системы. Масло тимьяна может сократить рост любых паразитов, а также оно убивает паразитов, находящихся в желудочно-кишечном тракте.

Масло орегано содержит очень большое количество уничтожающих свободные радикалы антиоксидантов, а также имеет антипаразитарные, противовирусные, антибактериальные и противогрибковые свойства. Масло орегано эффективно убивает все вредные организмы и способно уничтожить микробную среду в кишечнике. Результаты многих исследований свидетельствуют об эффективности масла орегано в борьбе с различными заболеваниями, от паразитических болезней до рака.

Коптис китайский (Coptis chinensis) веками использовался в традиционной китайской медицине для лечения всех типов инфекций, в том числе бактериальных, паразитарных, протозойных и кандидоза. В коптисе китайском содержится вещество под названием берберин, которое отвечает за широкий спектр противомикробных свойств растения.

Пищевой диатомит абсорбирует метилртуть, кишечную палочку, эндотоксины, вирусы, остатки фосфорорганических пестицидов и лекарств. Позитивное воздействие диатомита на организм заключается в уничтожении кишечных паразитов, поддержании баланса флоры кишечника, убийстве вирусов и абсорбировании токсинов. Диатомит отлично очищает кишечник. Единственный известный побочный эффект – это способность диатомита раздражать лёгкие при вдыхании; вещество представляет собой очень мелкий порошок.

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Валентина Соломатина