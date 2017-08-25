Низкокалорийный перекус: десять рецептов

Большинство работающих людей в качестве перекуса покупают высококалорийную еду, которая впоследствии неблагоприятным образом сказывается на их фигуре. Чтобы избежать этого, следует взять себе за правило носить с собой ту еду, которая может одновременно утолить голод, и будет содержать низкий процент калорий.

Кроме того, такая еда должна преимущественно состоять из натуральных продуктов. Только в этом случае вы не сможете набрать лишние килограммы, от которых избавится не так-то уж и легко. Относительно недавно в университете Калифорнии были проведены исследования, в ходе которых было установлено, что рацион питания детей, страдающих лишним весом, на тридцать пять процентов состоит из магазинной пищи, т.е. той пищи, которая в избытке содержит калории, а также сахар и жиры. Параллельно были проведены некоторые исследования и учеными, которые выяснили тот факт, что люди, отдающие предпочтение еде, приготовленной в домашних условиях, употребляют более здоровую пищу, чем те люди, которые предпочитают магазинные полуфабрикаты.

Все эти выводы должны каждого из нас заставить ежедневно тратить немного времени на приготовление полезного перекуса, который можно дать ребенку в школу, взять на работу и т.д. Самый низкокалорийный и полезный перекус - это овощи, фрукты, ягоды в любом виде. Но вот несколько рецептов здорового и полезного перекуса.

Первый рецепт - это творог с медом, который является отличным десертом, содержащий низкий процент калорий. Творог с медом подойдет как для перекуса дома, в то время, когда не очень хочется что-то готовить, так и для перекуса на работе, в школе и т.д. Для приготовления этого рецепта понадобятся: творог и мед (2 ч. л.). Рецепт приготовления довольно простой. Необходимо все ингредиенты смешать и полезный и вкусный перекус готов.

Второй рецепт - это печеные яблоки, которые являются не только вкусным десертом, но и к тому очень полезным. Для приготовления этого десерта понадобятся яблоки в количестве двух штук. Приготовление этого полезного перекуса начинается с того, что необходимо очистить яблоки от сердцевины. Затем их нужно поставить на противень, предварительно застеленный пергаментом, поставить в духовку и запекать в течение двадцати минут.

Третий рецепт полезного и низкокалорийного перекуса - это йогурт с семенами тыквы. Готовится этот десерт из горсти семян тыквы и обезжиренного йогурта.

Еще один рецепт здорового и полезного перекуса - это горсть миндаля. Рекомендуется в день съедать по две штучки миндаля, как только почувствуете голод. Всего в день количество съеденного миндаля не должно превышать пятнадцати штучек.

Невероятно вкусным десертом, который можно использовать в качестве перекуса является салат из ананаса и грейпфрута. Такой салат практически не содержит калорий, но при этом прекрасно утоляет чувство голода. Готовится он довольно просто. Необходимо смешать две столовые ложки ананаса (консервированного, свежего) с мякотью одного грейпфрута.

Шестой рецепт - это салат из морковки и изюма. Для приготовления этого салата понадобится морковь в количестве одной штуки и две чайные ложки изюма. Готовится этот десерт очень легко. Необходимо в салатнице смешать морковь, нарезанную кружочками, с изюмом.

Вот еще один прекрасный рецепт десерта, который прекрасно подойдет в качестве перекуса. Это рулетики из нежирной ветчины. Для этого рецепта можно использовать любую ветчину, например, индюшиную. Главное чтобы она была нежирной. Только такая ветчина не содержит большого количества калорий, но при этом является довольно питательной и снабжающей организм необходимыми белками. Готовятся такие рулетики довольно легко и быстро. Нужно отрезать три ломтика ветчины. Затем намазать их тонким слоем обезжиренного творога. Сверху творога выложить несколько веточек петрушки и свернуть рулетиками.

Восьмой рецепт здорового и низкокалорийного перекуса - это дольки яблока с арахисовым маслом. Этот десерт придется по вкусу всем любителям сладостей. Готовятся дольки яблок с арахисовым маслом следующим образом: необходимо яблоко нарезать на дольки, и каждую из них намазать тонким слоем арахисового масла.

Девятый перекус - кефир или ряженка – любые низкокалорийные кисломолочные продукты. Они не только положительно влияют на микрофлору кишечника, но еще и заглушают чувство голода.

И последний рецепт низкокалорийного перекуса - это банановый десерт. Для его приготовления понадобятся бананы (2 шт.) и обезжиренный йогурт. Готовится этот десерт довольно просто. Нужно всего лишь разделить бананы на две половинки и залить их обезжиренным йогуртом. Затем поставить на ночь в морозильную камеру.

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Мария Зимина