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Хозяйке на заметку

Восточный рецепт молодости

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Если стареть вы не желаете ни телом, ни духом, то возьмите на заметку один или несколько бальзамов для продления молодости - они обязательно помогут оставаться бодрыми, активными и жизнерадостными на долгие годы.

Приготовление простое - нужно просто тщательно смешать все компоненты. Принимать натощак по одной чайной ложке утром.

Нам понадобится: 

- лимонный сок 100 мл,

- мед 200 г,

- масло оливковое 50 мл.

Можно готовить порцию и каждый день утром. А пропорция такая (1:2:0,5):

свежевыжатый лимонный сок -1 чайная ложка,

мед - 2 чайных ложки,

оливковое масла - половина чайной ложки.

Если Вы будете принимать это средство регулярно, то вы помолодеете на глазах: разгладится кожа, заблестят глаза, улучшится пищеварение и цвет лица.

 

 

Мария Зимина
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