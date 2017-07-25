Восточный рецепт молодости
Если стареть вы не желаете ни телом, ни духом, то возьмите на заметку один или несколько бальзамов для продления молодости - они обязательно помогут оставаться бодрыми, активными и жизнерадостными на долгие годы.
Приготовление простое - нужно просто тщательно смешать все компоненты. Принимать натощак по одной чайной ложке утром.
Нам понадобится:
- лимонный сок 100 мл,
- мед 200 г,
- масло оливковое 50 мл.
Можно готовить порцию и каждый день утром. А пропорция такая (1:2:0,5):
свежевыжатый лимонный сок -1 чайная ложка,
мед - 2 чайных ложки,
оливковое масла - половина чайной ложки.
Если Вы будете принимать это средство регулярно, то вы помолодеете на глазах: разгладится кожа, заблестят глаза, улучшится пищеварение и цвет лица.
Мария Зимина