Сестра здоровья

Это высокое звание морковь оправдывает своими целебными свойствами. Например, достаточно просто пожевать морковку на ночь, чтобы резко уменьшить количество микробов в полости рта.

Стоматит. Полоскание ротовой полости морковным соком способствует уничтожению вредных микроорганизмов и оздоровлению десен.

Грудное вскармливание. Чтобы улучшить качество молока, кормящая мать должна взять за правило ежедневно выпивать по стакану морковного сока.

Ожоги и гнойные раны. В этих случаях народная медицина рекомендует и листья моркови. Свежим соком полезно обмывать места, пораженные при обморожении, а также при различных кожных заболеваниях.

Нарушения функции кишечника. Сырая морковь содержит большое количество грубой клетчатки, которая разбухает в кишечнике, увеличивает объем пищевой массы и усиливает перистальтические движения. В последние годы обнаружено и доказано, что клетчатка сама по себе обладает сокогонным действием, стимулирует выделение пищеварительных ферментов.

Фарингит, трахеит, бронхит. Принимайте смесь сока моркови и молока (по одному стакану каждого) 5 раз в день, по 1/2 стакана на прием.

Ангина, ларингит.

- Сироп, сваренный на медленном огне из морковного сока и сахара (1 ст. ложка сахара на 1/2 стакана сока). Принимать 5-6 раз по 1 ст. ложке.

- Для полоскания горла при ангине хорошо помогает смесь из 100 мл морковного сока, 100 мл воды и 1 ст. ложки натурального меда.

Для похудения. Трижды в день пить смесь соков - морковного, свекольного и огуречного, в пропорциях 1:0,5:0,5 стакана. При этом следует отказаться от крахмальных продуктов, жиров и алкогольных напитков.

Диабет. Морковь очень полезна больным сахарным диабетом. Идеальный рецепт салата: морковь 80 г, петрушка 60 г, сметана 30 г, соль, ксилит и лимонный сок по вкусу.

Язва желудка. Каждый день за час до еды выпивать стаканчик морковного сока.

Инфаркт миокарда. 100-150 мл в день смеси соков: 1 стакан сока моркови, 1/2 стакана сока свеклы и 3 ст. ложки сока сельдерея.

Атеросклероз. На 1 стакан морковного сока взять по 3 ст. ложки сока салата латука и шпината, хорошо перемешать и принимать по 1/2 стакана за час до завтрака и ужина.

Увеличение щитовидной железы ("зоб"). Принимать 1/2 стакана морковного сока с 1 ч. ложкой морской капусты 3 раза в день.

Анемия. Смесь из 1 стакана сока моркови и 1 ст. ложки одуванчика способствует увеличению количества эритроцитов и гемоглобина.

Панкреатит, метеоризм. Принимать 1 грамм порошка из семян моркови 3 раза в день во время еды.

Почечно-каменная болезнь.

- Полезно включать в рацион питания морковь в свежем виде.

- 3 ст. ложки свежей натертой моркови заливают 3 стаканами кипятка, настаивают целую ночь, процеживают и пьют подогретым перед едой по 1 стакану 3 раза в день.

- 1 ст. ложка сока петрушки смешивается со стаканом морковного сока. Принимать 2-3 раза в день.

Витаминное средство. Приготовление сока из моркови - довольно трудоемкий процесс. Кроме того, значительная часть каротина остается в выжимках. Уж если вы готовите сок, выжимку следует залить молоком или сливками, затем настоять 40-50 мин, слить жидкую часть и выпить маленькими глоточками. В ней большое количество каротина.

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Мария Зимина