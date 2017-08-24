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Хозяйке на заметку

Заготовки для иммунитета

Заготовки для иммунитета

 

Этот рецепт в зимнее время поможет справиться с болезнями, укрепит иммунитет и даже просто порадует свом вкусом. А на приготовление уйдет всего 10 минут.

Понадобится:

Мед 150 г, тыква 200-300 г, лайм 1 шт. и 1 лимон (или 2 лимона), имбирь (корень) 1 шт, сахар (лучше коричневый) 150 г.

Лимон и лайм ошпарить кипятком, чтобы излишняя горечь ушла (за неимением лайма, можно использовать только лимоны).

Тыкву и имбирь очистить и нарезать кусочками для дальнейшего измельчения блендером. Если вы не любите островатый привкус имбиря, тогда на такое количество ингредиентов понадобится только 1/2 корня имбиря, а то и меньше, но обязательно его добавлять, хоть немного.

Лимон и лайм со шкурками нарезать, избавляясь от косточек.

Все переложить в ёмкость для измельчения, добавить мёд и сахар.

Перемолоть до однородности. Конечно, придётся приложить определённые усилия, чтобы корочки измельчились, но это того стоит.

Готово! Прекрасно хранится в прохладном месте (холодильнике) достаточно долго. Очень вкусно с чаем или даже просто на десерт с печеньем, блинами, оладьями и. т. д. Надеемся, вы полюбите это "лекарство" для иммунитета и от простуды.

Александра Дроздова
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