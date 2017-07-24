Чистые окна – это просто

Как узнать хорошую хозяйку? Можно перечислить много пунктов, но одним из первых стоит назвать чистоту в доме. Конечно, вряд ли еженедельная уборка является для кого-то любимым занятием, но все же поддержание чистоты в доме - необходимая часть нашего быта.

Как правило, мы разделяем уборку на генеральную и регулярную. Для поддержания порядка в доме достаточно еженедельно пылесосить и мыть полы, убирать зону кухни и санузлы, протирать пыль. Кто-то вырабатывает эффективный алгоритм, кто-то придумывает собственные лайфхаки для такой экспресс-уборки. В любом случае, она занимает не так много времени, а дом выглядит ухоженным и опрятным. Более глобальное наведение чистоты необходимо в доме раз в пару месяцев - его можно разбить на определенные зоны: разборка шкафов, глубокая очистка плитки и сантехники, мытье окон. Именно про последнее хочется поговорить особо.

Обычно мы моем окна два-три раза в год, но тем, кто живет на первых трех этажах или вблизи оживленных трасс, приходится делать это чаще. Занятие это довольно трудозатратное и даже сложное. И все же есть некоторые хитрости, которые существенно облегчают эту работу. Первое - это правильные инструменты. Давно канули в Лету те времена, когда для мытья окон заготавливали газеты и экспериментировали со сложносочиненными домашними растворами. Сегодня нашими главными помощниками становятся тряпка из микрофибры и специальное средство для мытья стекол Amway Home. Почему стоит отдать предпочтение именно ему, а не другим популярным средствам?

Дело в том, что благодаря своему составу оно быстро и эффективно обезжиривает стеклянную поверхность, в том числе удаляет копоть и следы от пальцев, при этом совсем не требует дополнительного смывания. Приятный бонус - легкий цитрусовый аромат после уборки. И самое главное - такой флакон очень экономичен, поскольку раствор находится в нем в концентрированном виде и по своему объему равен четырем обычным флаконам. Для минимизации грязных подтеков непосредственно перед мытьем окон пройдитесь по оконным рамам (особенно в углах) пылесосом или мокрой тряпкой - это удалит лишнюю пыль и грязь. Всегда начинайте мытье окон с рамы внутри и снаружи. Разведите концентрированное средство в пропорции 1 к 3, распылите его на стекло и тщательно протрите сухой тряпкой. Еще один маленький секрет - выбирайте не солнечную, а скорее пасмурную погоду: на солнце моющее средство испаряется быстрее и на стекле могут остаться разводы, которые трудно заметить из-за бликов. С каждым разом этот процесс будет для вас все более легким и быстрым, а привычка смотреть на мир через идеально чистые окна - постоянной!

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Missus.Ru Редакция