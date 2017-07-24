Дух домашнего очага

В славянской мифологии Домовой - это дух, бескрылый, бестелесный, который живет в каждом доме, в каждом семействе. У него много имен: домовник, жиличек, брауни, добби, кош, бережник, Сам, Набольший.

Обычно его представляли себе в виде маленького старичка, похожего лицом на главу семьи, только заросшего до глаз волосами и с коготками на мохнатых лапах. По нраву же Домовой - идеальный домохозяин, вечный хохотун, хлопотун, зачастую ворчливый, но в глубине души заботливый и добрый. Люди всегда старались поддерживать с ним хорошие отношения, не забывали обратиться к «дедушке-суседушке» с ласковым словом, оставить немного вкусной еды. И тогда тот платил добром за добро: ухаживал за скотиной, помогал содержать дом в порядке, предупреждал о грозящем несчастье - скажем, мог разбудить ночью. Иногда считалось, что Домовой имеет семью - жену (домаха, домовичиха, большуха) и детей. По аналогии с именами женского духа дома (маруха, кикимора) предполагается, что древнейшим названием Домового могло быть Мара.

Сходные поверья о духах дома бытовали у западных славян и многих других народов. Понятное дело, домовой никогда не поселится в доме, который не любят и не обихаживают, там, скорее всего, заведется что-либо с рожками и хвостиком.

Если же вам дорог покой и уют в вашем жилище и если вы искренне желаете присутствия в нем незримого доброго помощника - он непременно услышит вас и придет. Только не забудьте приготовить к этому времени для него теплое, уютное местечко где-нибудь в чистом укромном уголке.

Рядом поставьте тарелочку с молоком или водой и положите кусочек хлеба. Не ждите, что наутро питье и снедь исчезнут - так как физического тела у домового нет, подкрепляется он не самими продуктами, а их аурой.

Жидкость нужно обязательно выливать, хлеб выбрасывать и заменять их новыми. Призывая в свой дом домового, не думайте, что чей-то дом остался обделенным. К вам может прийти совсем молоденький домовенок, который только-только появился на свет. С собой он обязательно принесет доброе приданое - мир и покой вашему дому.

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Евгения Примак