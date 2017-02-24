15 ошибок, которые вы допускаете при стирке

Кажется, невелика наука — стирать. Тем более, когда есть стиральная машинка и не нужно утруждать руки. Так-то оно так, но только большинство из нас имеет достаточно поверхностное представление о стирке. А это тоже своего рода премудрость. Но вместо того, чтобы учить вас жить, мы решили просто собрать самые полезные замечания и поделиться ими с вами.

1. Вы неправильно сортируете вещи

Кроме того, что цветное нельзя стирать с белым, важно обращать внимание на ткань — флис можно стирать только с флисом, а синтетику нельзя класть с простыми вещами. Кроме того, одежду и полотенца белого цвета нужно стирать раздельно.

2. Вы неправильно удаляете пятна

Любая ткань — материал деликатный. Застирывать, затирать до дыр не надо. Лучше оставьте пятно в отбеливателе и дайте ему “поработать”. Тереть лучше вообще кусочком белой ткани.

3. Вы кладете слишком много порошка

Иногда больше не означает лучше - машинка рассчитана на определенное количество моющего средства, и его избыток может привести к тому, что в труднодоступных местах порошок плохо отстирается. Это организует там рассадник для бактерий.

4. Вы не застегиваете детали на молнии

Все молнии перед стиркой необходимо закрывать, чтобы за зубья не цеплялись другие вещи.

5. Вы застегиваете пуговицы

Как раз таки их лучше оставлять расстегнутыми, иначе они могут оторваться, а нитки быстро придут в негодность.

6. Вы добавляете много отбеливателя

Во-первых, следует помнить, что агрессивные химические реагенты, которые помогают отстирать пятна, в тоже время разъедают волокна ткани. К некоторым вещам лучше применить бабушкин секрет: кипячение с небольшим количеством лимонного сока.

7. Вы стираете купальники в машинке

Это очень распространенная ошибка, потому что после пляжа мало кому хочется заморачиваться со стиркой вручную. Но эластан и спандекс — материалы, из которых сделаны большинство плавок купальников, теряют свои свойства после автомата. Только прохладная вода и хозяйственное мыло.

8. Вы даете машинке отдыхать

Это распространенный миф о том, что включая несколько циклов подряд, вы портите механизм стиральной машины. Однако, из соображений экономии, умнее стирать подряд: так вы используете перераспределение тепла от предыдущего цикла, сокращая потребление электроэнергии.

9. Вы стираете подушки и одеяла вместе

Это в корне неверно, поскольку наполнитель задерживает моющее средство. Поэтому после цикла стирки нужно прогнать еще один цикл полоскания.

10. Вы загружаете вещи в машинку бессистемно

Найти второй носок будет гораздо легче, если вы приучите себя складывать вещи слоями: сначала носки — потом все остальное.

11. Вы добавляете кондиционер при стирке полотенец

Дело в том что любой кондиционер смягчает ткань, а это, в свою очередь, отрицательно сказывается на ее впитывающих способностях. Может, для одежды или белья это и хорошо, но никак не для полотенец.

12. Вы загружаете слишком много вещей

Не нужно загружать барабан битком: от этого рвутся вещи и ломается машинка.

13. Вы неправильно стираете верхнюю одежду

В частности, это касается пуховиков и курток с пухом. Чтобы во время стирки он не скатывался внутри вещи, бросьте в барабан пару-тройку теннисных мячиков.

14. Вы полагаетесь на цену средства

На самом деле, даже очень дорогие средства для стирки не могут гарантировать 100-процентного эффекта. Куда разумнее использовать помимо этого бюджетные аналоги: поваренная соль возвращает яркость вещам, а мел помогает избавиться от жирных пятен. Хозяйственное мыло отбеливает и удаляет пятна. Лимонный сок можно добавлять для ароматизации и смягчения белья.

15. Вы не ухаживаете за машинкой

Стиральная машинка тоже нуждается в заботе: она прослужит вам значительно дольше, если вы будете ее содержать в чистоте, регулярно принимая профилактические меры — от накипи, плесени и грязи.

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Алевтина Мармеладова