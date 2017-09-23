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Хозяйке на заметку

Потрясающий рецепт для снижения высокого давления

Потрясающий рецепт для снижения высокого давления
 

Есть один очень простой и невероятно эффективный рецепт народной медицины, который поможет привести артериальное давление в норму, ну как минимум на пару лет. И к тому же он не стоит ни копейки. Как вам такое?

Итак состав отвара:

возьмите 5 столовых ложек хвои сосны, 2 ст ложки плодов шиповника и 2 ст ложки луковой шелухи.

Залейте всё это 1 литром холодной воды, доведите до кипения и варите на малом огне под крышкой 10 минут. Дайте настояться и процедите. Можно немного добавить воды. Выпивать всё это за 2 дня. Курс такого лечения – 4 месяца.

Улучшение может наступить уже через 5 дней – уйдут головные боли, а через месяц можете пробовать постепенно отменять гипотензивные препараты. Стул станет регулярным – значит происходит ещё и очищение кишечника и печени.

Этот отвар обладает иммуноукрепляющими свойствами, является профилактическим средством против гриппа. Обладает хорошим мочегонным действием. Поможет при болезненной кровоточивости десен.

Евгения Примак
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