Полезные советы о стирке

Даже при наличии в доме самой навороченной и высококлассной стиральной машины, полезно будет узнать некоторые приемы хорошей стирки. Тогда и сил потратится меньше, и ваше белье будет чище, да и вещи станут носиться дольше, не потеряв при этом товарный вид.

1. Вернуть форму подсевшей вещи из трикотажа можно, отпарив ее через влажную ткань, при этом слегка растягивая.

2. Чтобы отбелить белые шерстяные вещи, перед стиркой стоит замочить их на 2 часа в растворе, содержащем 2 столовые ложки моющего средства на 10 л воды. Имей в виду, что шерстяные вещи нельзя стирать в горячей или холодной воде, поэтому раствор должен быть комнатной температуры.

3. Если вещь свалялась, то перед стиркой ее надо на 1 час замочить в растворе, содержащем 3 столовые ложки нашатырного спирта, 1 столовую ложку скипидара и 1 столовую ложку одеколона на 10 л воды. Помните, что упаковочный скотч поможет сохранить вещи, которые легко мнутся.

4. Хочешь сделать цветное белье ярче? Добавь в воду для стирки 2–3 столовые ложки соли.

5. Чтобы удалить след от горячего утюга, пожелтевший участок смочи холодной водой, а затем протри его раствором хлорной извести (1 чайная ложка на 1 стакан воды).

6. Чтобы избавить шелковые и шерстяные вещи от жирных пятен, можно стирать их в настое горчицы (1 стакан сухой горчицы замочи в небольшом количестве воды и разотри до состояния жидкой кашицы. Затем протри ее через марлю, добавь в теплую воду (около 10 литров) и дай настояться 2–3 часа). После стирки вещь нужно прополоскать в воде с нашатырным спиртом (1 чайная ложка на 10 л воды).

7. Чтобы трикотажное изделие оставалось мягким и пушистым, после стирки его надо прополоскать в теплой воде с глицерином (1 чайная ложка на 2 л воды), а затем в холодной с таким же количеством нашатырного спирта.

8. Когда будете стирать зимние шерстяные вещи, добавьте в последнюю при полоскании воду 1 ч.л. глицерина. Шерстяные вещи станут мягче.

9. Если вы стираете в машине цветное бельё, добавьте в воду 2-3 ст.л. обычной соли. Вещи не полиняют, краски станут ярче.

10. Одежда из синтетических тканей требует постоянного и правильного ухода. Стирать и чистить её надо чаще, чем изделия из натуральных волокон.

11. Если платье надевалось 5-6 раз, его надо стирать. Вызвано это тем, что легкая электролизуемость ткани приводит к интенсивному притягиванию пылевых частиц, а способность синтетических волокон впитывать жировые выделения кожи – к быстрому загрязнению внутренней поверхности одежды.

12. Стирая вещи из шерстяного трикотажа, положите в воду 1 ст.л. питьевой соды: она освежит цвет, изделия, устранит запах пота. Затем вещи тщательно прополощите.

13. Белые носки, гольфы прекрасно отстираются, если их предварительно замочить на 1-2 часа в воде, в которую добавлены 1-2 ст.л. борной кислоты.

14. Чтобы махровые полотенца и халаты были пушистыми, подержите их после стирки в подсоленной воде и не гладьте.

15. При стирке тюлевых занавесок к раствору синьки можно добавить немного молока, от этого занавески будут выглядеть, как новые.

16. Для отбеливания белья при кипячении надо влить 1 ст.л. нашатырного спирта на 10 л. воды.

17. Стирку мелких вещей в дороге, в гостинице удобнее всего вести в полиэтиленовом пакете, разминая его в руках. Это позволяет осуществить замачивание, экономит моющие средства и существенно снижает риск повредить, например, чулки или колготки.

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Александра Дроздова