Природные антибиотики

Чрезмерное использование антибиотиков стало современной эпидемией. Эти препараты уничтожили наш естественный иммунитет. Они убили полезные бактерии в нашем кишечнике, а также привели к созданию супер-бактерий, которые оказались устойчивыми к почти любой форме, прописанного врачом лекарства. Вместо того, чтобы и дальше делать себя еще слабее и истощать естественную способность вашего организма излечиться от любого числа заболеваний, попробуйте использовать натуральные продукты и травы (природные антибиотики ), отказавшись от лекарств Большой фармацевтики. Вот 8 продуктов, которые обладают свойствами природных антибиотиков.

1. Астрагал - адаптоген, то есть он является общим тонизирующим средством для тела. Астрагал использовался в течение тысяч лет в китайской медицинской практики для укрепления иммунной системы и противодействия физическому, умственному и эмоциональному стрессу.

Исследования показали, что он может быть очень эффективным при лечении простуды, защищая печень и держа вирусы на расстоянии.

2 . Лук - это отличная еда, его дегустация имеет как антибактериальный, так и антисептический эффект. Если бы человек мог сосать сырой лук, то считается, что произошло бы исцеление, так как компоненты лука могут высасывать болезнь прямо из тела. Вы даже можете разместить некоторое количество порезанного лука у Вас на кухне, чтобы защититься от нежелательных бактерий и сохранить во всем вашем доме здоровье. При смешивании с соком лайма и нескольких других натуральных компонентов, лук даже показал эффект по искоренению устойчивых к антибиотикам бактерий кишечной палочки. Лук обладает и другими полезными свойствами, укрепляющими здоровье.

3 . Капуста - один из крестоцветных овощей. Капуста обладает противомикробными свойствами, которые могут убить все виды болезненных бактерий. Антибиотические свойства капусты увеличиваются во время ее ферментации (квашения).

4. Мед. Хотя мед всегда использовали для борьбы с инфекциями, ученые только недавно определили один секретный ингредиент в меде, который делает его естественным антибиотиком, поскольку он убивает нежелательные бактерии. Это белок, называемый дефенсин -1, который пчелы добавляют к меду, когда они его производят. Он делает то, что звучит как преувеличение - делает вашу иммунную систему полностью защищенной от болезней.

5 . Ферментированные овощи. Засеяв ваш кишечник хорошими микробами, которые можно найти практически во всех ферментированных овощах, вы можете сохранить вашу иммунную систему совершенной. Если вы еще не слышали, что ваш здоровый кишечник обеспечивает около 80 % от вашего общего иммунитета к болезням, то вы должны понимать, насколько важно обеспечить хорошими бактериями ваш организм.

6. Корица. Иногда ее еще называют "смертельным" природным антибиотиком, корица использовалась в медицине на протяжении веков. Эксперты обнаружили, что корица не только выступает в качестве природного антибиотика, в ней полно антиоксидантов, которые помогают ей стимулировать иммунную систему во многих отношениях.

7. Шалфей. Эта трава является прекрасным естественным решением для болезней верхних дыхательных путей. Она также может помочь с болезнями желудка, уменьшить лихорадку естественным образом и помочь при простуде и гриппе.

8. Тимьян. Листья тимьяна и масло тимьяна - очень эффективные природные антибиотики. Соединение, находящееся в масле тимьяна, - тимол имеет также антимикробные, противогрибковые и антипротозойные свойства.

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Мария Зимина