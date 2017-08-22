Шоколадно-банановый коктейль от кашля

Многим, наверное, известно, что маленьких детей достаточно тяжело заставить пить невкусные лекарственные средства. Такие привиреды есть в каждой семье и когда они болеют лечить их очень сложно!

Поэтому приходится их обманывать и добавлять в лекарства вкусняшки. Предлагаем рецепт шоколадно-бананового коктейля перед которым дети просто не смогут устоять. И в тоже время он прекрасно лечит.

Итак, как приготовить шоколадно-банановый коктейль от кашля:

Все просто. Берем половинку банана, чайную ложку какао-порошка и пол-стакана теплого молока. Все это смешиваем в блендере. Если его нет, можно просто измельчить банан в пюре и добавить молоко с какао, а после - взбить. Пить в теплом виде.

В чем секрет рецепта?

Какао - прекрасный источник теобромина, который снимает спазм сосудов и облегчает дыхание. А банан с молоком действует как отхаркивающее средство. Еще этот напиток оказывает тонизирующее действие - т.е. успокаивает нервную систему.

Поэтому пейте этот полезный напиток и давайте его детям при кашле и гриппе (для профилактики тоже можно, это же не лекарство).

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Мария Зимина