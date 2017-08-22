Защита дома от сглаза и порчи после прихода гостей

Кто из нас не любит принимать гостей? Русские люди, наверное, самые гостеприимные в Европе. Для жителя Запада его дом — его крепость, что, впрочем, совершенно правильно. В России же многие дома независимо от достатка их обитателей напоминают проходные дворы: все время кто-нибудь толчется, а то и подолгу живет.

Прием гостей — дело не всегда запланированное. Правда, при современных средствах связи человечество свело к минимуму неожиданные визиты. У гостя всегда есть возможность предупредить о своем приходе заранее. Даже если у человека вдруг на улице возникло непреодолимое желание зайти к приятелю, он позвонит ему по мобильному телефону. Тем не менее, неожиданные и незапланированные визиты — не такая уж и редкость. Слишком часто у нас гости сваливаются как снег на голову.

Угадайте, что может предвосхитить внезапный визит в ваш дом? Правильно, приметы.

Начну с самой примитивной, анекдотической: упадет на пол вилка — придет женщина; свалится на пол нож — явится мужчина. Кстати, это народное поверье не слишком древнее.

Хорошо известна и такая примета: кот лапкой мордочку умывает — гостей намывает. Забытая на столе ложка — к гостям.

Но, увы, гости не всегда бывают желанными. И для нас, и для нашего дома. Думаю, мы уже убедились, что у дома есть душа. Более того, мы сами, очищая свой дом, вложили в него свою душу, одушевили его. А душа — это очень тонкая, нежная, ранимая структура. Ну, не выносит она грубых вторжений! Не выносит зависти!

Среди тех, кто может прийти к нам, всегда найдутся люди с тяжелым характером, которые давят психологически. Это носители «черной энергии». После их визита чувствуется беспричинная усталость, она долго не проходит. А объясняется это тем, что гости оставили часть своей энергии. После такого посещения вновь придется очищать дом. Посыпьте хотя бы солью порог со словами:

«Как я сыплю эту соль, чтобы не впускать в дом зло, так пусть никакая опасность не проникнет ни через какую щель, теперь я обращаюсь к закону трех стихий, такова моя воля, значит, так тому и быть!»

Как отличить подлинных друзей дома от мнимых? Ведь это не всегда можно определить с первого взгляда?

С давних пор наши мудрые предки — не только ведуны, знахари, колдуны, но и самые простые люди — знали одно очень действенное средство от недругов и недоброжелателей, проникающих под личиной гостя в наш дом.

Дошло это знание и до наших дней. Это защита при помощи наговоренного острия — ножа, иглы, косы и т. д. Нужно взять обыкновенный нож и каждый день читать над ним молитву и просить о помощи и защите.

С виду нож как нож — деревянная ручка, лезвие, заостренное на конце, небольшое, сантиметров пятнадцать всего. Но это только видимое его лезвие. А есть у него еще одно лезвие, незримое продолжение лезвия видимого, и длина его аж целых три метра! Но самое главное, нож сам, без вашей помощи, сможет определить, где враг, а где друг. Как только приходит в дом недоброжелатель или просто злой по природе человек, невидимое лезвие ножа словно рассекает его пополам. Никаких телесных повреждений человек от этого, конечно, не получает, но ему становится плохо, неуютно, он и сам не понимает, почему, но ему хочется бежать прочь из этого дома. Естественно, на злость, зависть, а тем более на то, чтобы навести сглаз или порчу, у него сил просто не остается!

Как же создать такой нож-оберег? Для этого нужно совсем немного — обратиться к ножу как к живому, передать ему свои любовь и тепло и попросить о защите, обязательно представив себе, что есть у ножа еще и невидимое лезвие, опасное только для плохих людей. Затем можно встречать гостей с ножиком в руках, как бы случайно захваченным на кухне. Таким образом, вы уже отсечете от своего дома многих недоброжелателей и защитите от них и себя, и свой дом.

Вообще же колющие, острые предметы — отличное средство для защиты вашего жилья. Возьмите, например, портновские булавки: ими можно защитить ни много, ни мало, как входную дверь и все окна. На каждое окно и каждую дверь понадобится по четыре булавки.

Булавки воткнуть по четырем углам окон и дверей так, чтобы острия булавок были направлены наружу — от стены к самому окну (двери), то есть как бы подготовить их к отражению удара извне.

Если булавки никак не воткнуть, можно приклеить их пластилином или пластырем; главное, чтобы острые кончики оставались открытыми!

В дом, защищенный таким образом, очень трудно будет войти злому человеку, врагу, тайному или явному недоброжелателю. А если такой человек даже войдет к вам, то ему захочется как можно скорее покинуть ваш дом и больше никогда в него не возвращаться! Он не поймет, в чем причина такой реакции, но тот подспудный, непонятный страх, который он неожиданно испытает в вашем доме, заставит его впредь держаться от него как можно дальше. Это значит, что в вашей жизни станет меньше злобных, завистливых, недоброжелательных людей. И вы, и ваш дом заживете гораздо спокойнее и счастливее.

Еще несколько советов. Встречая гостя, ни в коем случае не здоровайтесь с ним за руку через порог. Порог испокон веков наделяли глубоким мистическим смыслом. После длительного общения людей через порог между ними может возникнуть неприязнь — отрицательная и опасная сила. Иными словами, отношения между людьми пропитаются негативной энергией, что может привести к злобе, ненависти, гневу.

Если в вашем доме слишком долго засиделись назойливые непрошеные гости и мешают вам заниматься своими делами, можно прибегнуть к помощи… метлы. Воткните в прутья перевернутой «вверх ногами» метлы самую обыкновенную вилку и тихонько прошепчите: «Убери его за дверь моего дома, потому что он надоел мне хуже горькой редьки!» Сработают и ножницы, повешенные на парадную дверь. Как же, вот опять и вилка, и ножницы — те самые острые предметы-обереги!

Защита дома от сглаза и порчи после прихода гостей

Защита дома от сглаза и порчи после ухода гостей — это целая наука. Придется совершить самые настоящие магические действия. Народные средства оказания «скорой помощи» самочувствию дома существуют давно. Рекомендую использовать вместе с обычными средствами из учения Фэн Шуи традиционные русские народные обряды. Помогают они вдвойне. А используются в них четыре магические субстанции — яйцо, свеча, соль и вода, причем не случайно.

В различных мифологиях яйцо символизирует небо и землю, жизнь и смерть, в нем как бы заключаются начало и конец всего.

Не менее важный элемент различных магических ритуалов — соль. Допустим, что уходит из вашего дома злой человек. Что надо сделать, чтобы он не возвращался? Плюньте через плечо и так же через плечо киньте щепотку соли. Что же такого волшебного в этой соли?

Она — прекрасный энергоноситель. Встарь каждый знал: если однажды утром он увидит у порога своего дома рассыпанную соль, значит, кто-то наводит сглаз или порчу. Но с помощью соли можно столь же успешно отвести напасти от своего дома, оградить себя от любых бед, избавиться от недугов. Главное, надо знать, как правильно использовать магические свойства соли, чтобы она стала вашим союзником в трудных жизненных ситуациях.

Но если кто-нибудь из гостей-»доброхотов» рассыпал у вашего порога заговоренную соль, не пугайтесь, отвести беду можно. Возьмите щепотку рассыпанной соли правой рукой, бросьте ее через левое плечо, повторяя:

«Я — не враг, мне — не враг, враг врагу — друг».

Повторите это действие и этот заговор трижды. Затем соберите всю рассыпанную соль на бумажку и киньте в огонь: вместе с солью сгорят и злые чары.

Важнейшей субстанцией обряда является свеча. Она — не просто свет, но еще и огонь. Даже простое психологическое воздействие живого огня свечи, как утверждается в современной медицине, считается очень полезным. Лучшим психотерапевтическим лекарством для снятия стресса, нервного возбуждения считается горящая свеча: рекомендуется сидеть и смотреть на ее пламя.

И еще один компонент магии для снятия порчи и сглаза с дома после ухода гостей - вода. Что в ней такого особенного? Начнем с того, что без нее жизнь вообще невозможна. Совсем недавно ученые открыли, что вода может запоминать, сохранять и передавать информацию. Для всех это стало открытием. А вот наши предки пользовались этими свойствами воды безо всяких научных теорий. Поэтому, если после ваших гостей вы почувствовали себя плохо, то предпримите самые простейшие меры: окунитесь с головой в речке, окатите себя водой из ведра или умойтесь проточной водой. После этого вы сможете помочь и вашему дому "прийти в себя" от ваших гостей.

Заговаривание яйца, соли, воска, воды, то есть веществ, способных запоминать и удерживать информацию, основано на принципе информационного кодирования потока энергии, с помощью которого информация переносится и закрепляется в структурах этих веществ. Жидкие субстанции (вода, яйцо) эффективно держат информационный код около десяти дней, соль - две-три недели, а воск - до полугода и более. При этом словесные формулы заговоров являются только символом того информационного кода, который заговаривающий стремится вложить в обрабатываемое вещество или предмет.

И вот еще что - заговоров "на каждый случай жизни" обычно несколько, вам же нужно выбрать один-единственный, подходящий лично вам, соответствующий вашим энергетическим вибрациям. Как это сделать? Проще всего в этом случае воспользоваться биолокационным маятником.

Возьмите самую обыкновенную гайку, сделайте отвесик (длина нити при этом должна составлять не менее пятнадцати-двадцати сантиметров) и зафиксируйте маятник над текстом выбранного вами заговора. Если маятник будет раскачиваться перпендикулярно вашему телу - значит, заговор вам подходит: станет двигаться параллельно, из стороны в сторону - значит, вам лучше попробовать поискать другой заговорный текст.

Не пытайтесь использовать в качестве груза маятника свои или чужие кольца и прочие предметы, находящиеся в чьем-либо личном пользовании: они и без того "перегружены" информацией, так что вряд ли будут действенными.

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Александра Дроздова