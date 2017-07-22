Специи, которые ускоряют метаболизм

Если ты хочешь ускорить обмен веществ, чтобы похудеть, подходи к этому вопросу мудро и чаще готовь блюда со специями, которые помогают запустить метаболизм.

Анис

Одна из древнейших специй известная человечеству еще со времен каменного века. Семена аниса были обнаружены еще в постройках времен неолита, его использовали в Древнем Египте и Древней Греции. Особенно популярен анис был среди рабов, так как позволял бороться с чувством голода - горсточка семян закидывалась в рот и жевалась до наступления мнимого чувства насыщения.

К тому же анис обладает такими замечательными свойствами, как повышение секреторной функции ЖКТ и усиление железистой функции кишечника.

Имбирь

Родиной этой специи является Южная Азия, откуда она была завезена в Европу, в средние века, как средство против распространения чумы.

Имбирь улучшает пищеварение, нормализует жировой и холестериновый обмен. Как показали исследования проведенные австралийскими учеными из спрингфилдского медицинского института, имбирь, ускоряет на 20% метаболические процессы. Правда стоит учитывать, что использование специи ведет к повышению аппетита.

Кайенский перец или Чили

Кайенский перец иногда называют красным перцем, и часто путают с обычным овощным, особенно если оба представлены в перемолотом виде. Чтобы различить их следует помнить, что кайенский молотый перец обладает ярким ароматом и имеет более светлый, оранжевый цвет. На вкус он более жгуч.

Эта специя обладает целым рядом полезных свойств, главным из которых является его неповторимая уникальная способность воздействовать на сосуды - расширять суженные и сужать расширенные. А еще кайенский перец снижает уровень сахара, ускоряет обмен веществ и может подавлять аппетит.

Алкалоид капсаицин, придающий жгучий вкус перцу, влияет на терморегуляцию организма, повышая температуру тела, чем повышает расход энергии на основной обмен. При этом эффект может продолжаться до 180 минут.

Кардамон

Так например в индийской народной медицине, а кардамон родом из Индии, считается, что специя обладает заметными жиросжигательными свойствами. К тому же, и это уже мнение официальной науки, кардамон способствует очищению желудочно-кишечного тракта и нормализации процессов пищеварения. Угнетает патогенную микрофлору кишечника и помогает удалению соли и слизи из организма.

Корица

Американские ученые из государственного исследовательского центра сельского хозяйства нашли в корице вещество способствующее снижать адсорбацию жировыми клетками жиров. А аромат исходящий от этой специи, по мнению американских специалистов, нейтрализует чувство голода.

В то же время, пакистанские исследователи из Университета Пешавара сообщают, что корица снижает уровень сахара в крови, а значит уменьшает риск развития ожирения. Четверть ложки этой замечательной специи, в течении дня, способна до двадцати раз улучшить углеводный обмен.

Куркума

Куркума активизирует обменные процессы, препятствует отложению жиров, чистит кровь от холестерина, способствует очищению организма от токсинов, повышает активность полезной микрофлоры кишечника, регулирует уровень сахара в крови.

Черный перец

Улучшает пищеварение, способствует жировому обмену. За счет вещества пиперина активизирует деятельность нервной системы, что способствует повышению уровня метаболизма.

Мята

При добавлении в пищу снижает аппетит, заваренная как чай, наоборот, его повышает.

Карри

Смесь нескольких специй. Обладает значительным жиросжигающим эффектом. По мнению специалистов, эту специю стоит добавлять в жирные блюда.

Не забудьте присоединиться к нам в социальных сетях: - в Фейсбуке - во ВКонтакте - в Одноклассниках - в Google+ Мы рады новым подругам и их комментариям :)

Алевтина Мармеладова